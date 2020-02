Blankenfelder zeigen sich interessiert an Waldkita

Blankenfelde-Mahlow

Waldkitas verfolgen ein recht spezielles Konzept, daraus machte Monique Wiele im Blankenfelder Bildungsausschuss am Mittwoch keinen Hehl. Die Kitas seien nicht besonders groß – maximal 20 Kinder können dort aufgenommen werden, wenn es sich um reine Waldkitas handeln soll. Die Kinder werden auch höchstens sechs Stunden lang betreut, das aber praktisch ausschließlich in der freien Natur.

Es wird nicht gekocht für die Kinder, sie essen ihr mitgebrachtes Essen. Den ganzen Tag wird im Wald gebaut, gebastelt – mit scharfen Werkzeugen – oder gelesen. Wenn es regnet, verziehen sich alle unter eine Plane. Und fürs Abgeben und Abholen gibt es jeweils nur einen festen Termin. Davor und danach ist die Gruppe nicht greifbar. „Die Eltern müssen hinter diesem Konzept stehen und auch für die Kinder muss es passen, sonst funktioniert das nicht“, sagt Monique Wieler. Aber auch die Gemeinde muss sich gründlich überlegen, ob sie ihren Eltern ein solches Angebot ermöglichen will. Das wird – so viel wurde im Ausschuss klar – eine Aufgabe für die nächsten Monate sein.

Rund ein Jahr bis zur Betriebserlaubnis

Die Idee mit der Waldkita kommt eigentlich von der Grünen-Fraktion. Sabine Harding hatte den Vorschlag in die jüngste Gemeindevertretung eingebracht, zum einen um die Angebotsvielfalt im Ort zu erhöhen, wie sie sagt. Zum anderen aber auch, um eine möglichst rasche Lösung für den Kitaplatz-Engpass in der Gemeinde anbieten zu können. Um sich ein Bild davon zu machen, wie eine Waldkita funktioniert, hatte sie Monique Wiele, Gründerin und Inhaberin der Berliner Trägergesellschaft Wakib eingeladen, die mehrere Waldkindergärten in Berlin und Brandenburg betreibt.

In einem Waldkindergarten – hier Falkensee – sind die Kinder den ganzen Tag im Wald. Bei Wind und Wetter. Quelle: Marlies Schnaibel.

Monique Wiele bestätigte zumindest, dass ein solcher Waldkindergarten vergleichsweise rasch in der Gemeinde errichtet werden könnte. Ein Jahr dauere es ungefähr bis zur Betriebserlaubnis, sagte sie. Dafür müssten freilich die Voraussetzungen stimmen. Eine solche Kita braucht einen Wald, der für sie nutzbar ist. Und sie braucht eine Fläche, wo der vorgeschriebene Bauwagen aufgestellt werden kann. Ein am Wald gelegenes Gebäude wäre auch möglich – in diesem Fall sei sogar eine integrierte Waldkita denkbar, in der auch Kinder unter drei Jahren betreut werden können. Um das Interesse der Eltern müsse man sich keine Gedanken machen, sagte Monique Wiele. „Sobald das Angebot bekannt wird, sind die Plätze in der Regel schon vergeben. In Eichwalde gibt es eine lange Warteliste“, so Wiele.

Verwaltung soll passendes Grundstück suchen

Nur: Aufgrund der geringen Größe einer solchen Kita und des speziellen Angebots wird sich damit kaum ein genereller Bedarf in der Gemeinde decken lassen. Das sahen auch die Ausschussmitglieder so. „Die Waldkita löst unsere Probleme nicht“, sagte etwa Wolfgang Locher ( SPD). Dennoch zeigte sich die Mehrheit so angetan, dass der Ausschuss zumindest den Antrag der Grünen empfahl, die Verwaltung möge prüfen, ob sich ein geeignetes Grundstück für eine solche Kita in der Gemeinde findet.

Vorgeschrieben für eine Waldkita ist mindestens ein Bauwagen. Hier: der Wagen der Waldkita in Rohrlack (Ostprignitz-Ruppin). Quelle: MAZ

Darüber hinaus wird über das Kita-Angebot aber noch länger zu reden sein. Denn schon im Januar hatte sich ein weiterer freier Träger vorgestellt, der gerne eine Kita für rund 100 Kinder in Blankenfelde betreiben will. Zudem hatte die Gemeindevertretung auch im Haushalt Geld für den Bau einer kommunalen Kita mit rund 120 Kindern bereitgestellt.

Künftiger Bedarf noch unklar

Und aktuell scheint unklar zu sein, wie groß der Bedarf nach weiteren Kitaplätzen überhaupt ist. Laut Monika Dzikowski sind die Kinderzahlen in Blankenfelde aufgrund des seit Jahren kontinuierlichen Wachstums über die Jahre stabil. Platzprobleme gebe es eher noch beim Hort als in den Kitas. „Wenn wir weitere Wohngebiete ausweisen, wird der Bedarf natürlich steigen“, so Dzikowski.

Bis Mai will man sich nun darüber klar werden, welche Vor- und Nachteile freie Kitaträger für die Eltern und die Gemeinde haben. Und auch, ob eine Waldkita für Blankenfelde-Mahlow eine echte Option ist.

Lesen Sie dazu auch:

Von Oliver Fischer