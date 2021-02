Blankenfelde-Mahlow

Die CDU-Fraktion in der Gemeindevertretung Blankenfelde-Mahlow will die Hauptsatzung ändern. Der § 3 soll ersatzlos gestrichen werden. Darin hat sich die Gemeindevertretung mehrheitlich auf die Dachmarke „Gross Grün“ verständigt.

Seit dem Ende vergangenen Jahres setzt die Gemeindeverwaltung nach und nach die Verwendung der Dachmarke um. Auf Fahrzeugen, Briefpapier und Visitenkarten sowie im Internet wird prominent nach und nach die so genannte Dachmarke verwendet. Nicht immer zur Zufriedenheit aller Bewohnerinnen und Bewohner.

Anzeige

CDU: Neue Identitätskrise durch Dachmarke

Nun hat sich die CDU in der Gemeindevertretung mit einem Antrag an alle Gemeindevertreter gewandt, den entsprechenden Passus aus der Hauptsatzung zu streichen. Zur Begründung schreiben die Christdemokraten: „Durch die Gemeindegebietsreform vor 20 Jahren ergab sich ein Identitätsproblem für die Einwohner, das sich mittlerweile kaum noch zeigt.“ Mit der Gemeindegebietsreform 2003 gründete sich die heutige Gemeinde Blankenfelde-Mahlow aus den früheren amtsangehörigen Gemeinden und der Gemeinde Dahlewitz. Blankenfelde-Mahlow gliedert sich heute in die fünf Ortsteile Blankenfelde, Dahlewitz, Groß Kienitz, Jühnsdorf und Mahlow.

Persönliche Ansprachen und Beiträge in den sozialen Medien würden nach Auffassung der CDU zeigen, dass sich eine neue Identitätskrise anbahnt. „Die Einwohner haben das Gefühl, dass unsere Gemeinde umbenannt wird und eine Dachmarke fürs Marketing nicht notwendig ist. Die Ressourcen, die für die Dachmarke verwandt werden, müssen in die akuten Themen fließen“, heißt es im CDU-Antrag. Als Beispiele nennt die CDU etwa behindertengerechte Gehwege und Kita-Bau. Außerdem sei die Bezeichnung „Groß Grün“ für die am wenigsten grüne Gemeinde in Teltow-Fläming falsch gewählt. „Die Gemeinde, die südlich an Berlin grenzt, leidet an der enormen Mobilität zu dieser Metropole auf Straße, Schiene und in der Luft wie keine andere in Deutschland.“

CDU findet: Nicht groß, nicht grün

Seit Tagen ist in den sozialen Netzwerken eine erbitterte Debatte um „Gross Grün“ entbrannt. Gegner verweisen auf die ökologischen Probleme oder schreiben über ein nicht ganz ernst gemeintes Leitfoto in der Rubrik Stellenangebote. So etwa der CDU-Vorsitzende Robert Trebus: „Nicht groß, nicht grün. Nur peinlich. Mein Blankenfelde-Mahlow sieht so nicht aus.“ Darauf der SPD-Vorsitzende Andreas Babernitz: „Das Bild ist finde ich cool und das Dachmarkenlogo ist kaum zu sehen. Genau so soll es doch sein.“

Ein Stein des Anstoßes Quelle: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) wollte auf Nachfrage nicht auf einzelne Anträge aus den Fraktionen eingehen. „Bei einigen Anträgen geht es aber offensichtlich nicht um die Sache, sondern um politisches Kalkül“, sagte er. Es ziehe sich durch die letzten Monate und Jahre, dass einige Gemeindevertreter zuvor gemeinsam im Gremium gefällte Entscheidungen anschließend hinterrücks in Frage stellen und diese „gespickt mit falschen Aussagen gerade auch in den sozialen Medien mit aller Macht torpedieren.“

Kontinuität gefordert

Auch er nennt an diesem Punkt Beispiele: die Entscheidungen zum Rathausbau, Flugrouten, Kitaneubau mit Klimahülle, Dachmarke oder Integriertes Stadtentwicklungskonzept. Das alles seien Themen, die wichtige Schritte für eine zukunftsorientierte Entwicklung einer modernen Gemeinde darstellen und Kontinuität verlangten. Der Bürgermeister weiter: „Leider werden in unserer Gemeinde in unverantwortlicher Weise Energie und Ressourcen vergeudet, weil bereits gefällte Entscheidungen gekippt und damit fortgeschrittene Entwicklungen ohne fachlich fundierte Grundlagen gestoppt werden.“

Von Udo Böhlefeld