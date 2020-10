Blankenfelde-Mahlow

Jahre hat die Gemeindeverwaltung Blankenfelde-Mahlow hinter den Kulissen daran gearbeitet. Nun, zum 3. Oktober ist es soweit: 17 Jahre nach ihrer Gründung, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, startet die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow mit der Dachmarke „ Groß Grün“.

Was für ein Sinn hinter der Dachmarke steckt, erläuterte Bürgermeister Michael Schuchow ( SPD): „Wir haben versucht, die Gemeinde als ganzes zu identifizieren. Was macht die Gemeinsamkeiten von Orten wie Blankenfelde, Dahlewitz, Glasow, Groß Kienitz, Jühnsdorf und Mahlow aus? Und was haben diese Ortsteile alle gemeinsam?“ Er beantwortet die Fragen auch gleich: „Die Gemeinde ist durch die Kommunalreform 2003 groß geworden. Und sie ist grün.“ Dementsprechend soll die Dachmarke zu einem Gemeinschaftsgefühl verhelfen, zu einer gemeinsamen Identität. „Sie wird hoffentlich die Gemeinschaft und das Miteinander der Menschen und der Ortsteile fördern“, sagt er. Denn bisher fehle es an dieser gemeinsamen Identität.

Am 3. Oktober am Start

In den nächsten Tagen und Wochen wird es nun an die Umsetzung gehen: Pünktlich zum 3. Oktober geht die neue Gemeinde-Website an den Start, die die Dachmarke in den Mittelpunkt des neuen Auftritts stellen wird, so Pressesprecher Wolfgang Huth in der letzten Gemeindevertretung. Dazu wird es auch einen Instagram-Account geben. Nach und nach stellt die Gemeinde ihr Auftreten auf das neue Dachmarken-Design um.

Gerade in Dienst genommene neue Fahrzeuge tun das bereits. An anderer Stelle steht Nachhaltigkeit im Sinne von Groß Grün vor dem Effekt: Visitenkarten, Briefpapier, Flyer oder was sonst noch im alten Design existiert, wird zunächst aufgebraucht. Erst dann wird das Logo der neuen Dachmarke, ein stilisierter Baum, der wie ein Wappen daherkommt, auf den neuen Materialien erscheinen.

Zeitgleich sollen alle Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde sich unter der neuen Dachmarke wiederfinden. Nach und nach erfolgt auch bei ihnen die Designanpassung. „Zahlreiche Anfragen von Vereinen“, so der Bürgermeister, „haben dazu geführt, dass die ersten von ihnen, die sich für die Verwendung der Marke angemeldet haben, in die Dachmarkenfamilie aufgenommen werden.“ Zwischen Unternehmen, die sich ebenfalls bereits für die Verwendung der Marke registriert haben, und Vereinen hätten sich bereits erste Kooperationen entwickelt. Sie alle werden sich unter einer „Submarke“ darstellen können.

Groß Grün soll Spaß machen

Mit der Entwicklung der Dachmarke einher gegangen sind zahlreiche Workshops, die ohne jegliche Vorgaben und ergebnisoffen durchgeführt worden sind. Visionen, Mission und Markenkern wurden herausgearbeitet. Schon so entstand eine erste Gemeinsamkeit. Alle Ergebnisse wurden in den Workshops einstimmig verabschiedet. So sei die strategische Ausrichtung und die visuelle Umsetzung entstanden. Einig war man sich am Ende auch darin: „Label und Logo „ Groß Grün“ sollen Qualität ausstrahlen und gelten so auch als Qualitätsnachweis für diejenigen, die es verwenden dürfen“, sagt Michael Schwuchow. Anlässlich der Grünen Woche hatte der Bürgermeister bereits bei Messebesuchern getestet, wie das Logo funktioniert. „Dort gab es viel Interesse“, sagt er, „und wir hatten viele interessante Gespräche.“

Groß Grün soll nicht nur bierernst sein. Es soll auch Spaß machen. So könnte es sein, dass künftig Fahrzeuge des Ordnungsamtes mit einem kessen Spruch zum Knöllchen verteilen daherkommen. „Einer muss es ja machen“ war da in der Auswahl. Mitmachen kann bei der Aktion Dachmarke jeder Verein, jedes Unternehmen, jeder Gewerbetreibende und jeder Bürger der Gemeinde. Wie das geht, ist ab dem 3. Oktober über die Internetseite der Gemeinde unter www.blankenfelde-mahlow.de/regionalmarketing zu erfahren.

