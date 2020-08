Blankenfelde-Mahlow

Technik-Fans zieht es in die Autobranche. Daniel Obendorf aus Blankenfelde-Mahlow gehörte da nicht zu den Ausnahmen. Er arbeitete als Kfz-Servicemechaniker. Jetzt ist der 34-Jährige auf dem Weg zum Lokomotivführer. Im Juli begann die Ausbildung bei der Deutschen Bahn. Sie dauert 14 Monate. Die Bahn sucht händeringend Leute, auch Quereinsteiger.

Zwischen dem ersten und dem künftigen Beruf von Daniel Obendorf liegen die Jahre als stellvertretender Filialleiter in einer Supermarktkette. In einer kleinen Filiale hatte er angefangen, in einer großen aufgehört. Daniel Obendorf war also kein Erfolgloser. Aber viele der 80.000 Produkte aus dem Sortiment sind um die ganze Welt geschippert worden, bevor sie in seinen Regalen landeten. Ökologisch findet er das nicht.

Anzeige

Umweltschutz ist für ihn ein wichtiges Thema

So einer wie Daniel Obendorf passt mehr zur Deutschen Bahn – den Satz könnte sich jemand in deren Management ausgedacht haben, die Bahn wirbt ja sehr mit Umweltargumenten. Aber Obendorf war der Umweltschutz schon eine Herzensangelegenheit, als er noch nicht vorhatte, Lokführer zu werden. Zusammen mit seinem Bruder hat er sich ein 100 Jahre altes Zweifamilienhaus zugelegt und umgebaut, auch ökologisch auf hohem Niveau. „Unsere dreiköpfige Familie verbraucht weniger Strom als ein durchschnittlicher Single-Haushalt“, sagt Daniel Obendorf. Die Familie produziert wenig Müll, Lebensmittel werden am liebsten bei Erzeugern in der Umgebung gekauft. Künftig kommt Frisches auch von den Hochbeeten im eigenen Garten. Das Auto wird möglichst selten benutzt. Es ist kein Elektroauto – das scheint nicht so recht zu passen zu Daniel Obendorfs Umweltbewusstsein.

Weitere MAZ+ Artikel

Vorbild für den Sohn

Aber das E-Auto überzeugt ihn als Mobilitätslösung nicht richtig. Dafür, dass da oft nur ein Mensch drin sitze, sei der Produktionsaufwand sehr hoch. „Es wird stolz der grüne Daumen gezeigt, aber dafür werden anderswo in der Welt durch den massenhaften Rohstoffabbau, vor allem für die Batterien, riesige Umweltschäden verursacht“, argumentiert Obendorf. In einen ICE passen ein paar hundert Leute, und wenn der Deutschlandtakt umgesetzt sei, mit dem aller 30 Minuten die großen, aber auch viele kleinere Bahnhöfe zuverlässig erreichbar werden sollen, dann werde auch das spontane Reisen noch einfacher. Man sei dann kaum weniger flexibel als mit dem Auto. Auch für seinen zweijährigen Sohn wolle er einen nachhaltigen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, sagt Obendorf.

Seine Frau reagierte sehr aufgeschlossen

Die Initialzündung für seinen Berufswechsel erlebte der 34-Jährige während eines kurzen Krankenhausaufenthalts. Sein Bettnachbar war ein ehemaliger Fahrdienstleiter. Der empfahl: „Wenn dir die Umwelt so wichtig ist, dann geh zur Bahn.“ Annemarie, Daniel Obendorfs Frau, die bei derselben Supermarktkette arbeitet wie bis vor kurzem auch er, zeigte sich aufgeschlossen für den neuerlichen Berufswechsel. Schichtarbeit sind beide gewöhnt. Sie habe ja auch Vorteile. „Man muss nicht sonnabends in die Einkaufszentren stürmen, wenn alle anderen das auch machen“, sagt Daniel Obendorf.

Am Handel hatte Obendorf die Teamarbeit gelockt und die Nähe zum Kunden. Und nun allein auf einer Lok? „Es ist ganz schön, auch mal allein zu arbeiten“, sagt Obendorf. Außerdem gebe es ja Gespräche mit dem Fahrdienstleiter und der Bordcrew. Bis jetzt ist er sowieso erst mal auf Lernfahrten mit dem Ausbilder unterwegs. Die Quereinsteiger müssen nicht ewig nur Theorie büffeln, ehe sie eine Lok von innen zu sehen bekommen. Wegen Corona sind für die 15 Azubis größere Räume organisiert worden.

Mehrheit schafft Ausbildung

Daniel Obendorf lässt keinen Zweifel: Er will den Kurs schaffen, unbedingt. Das gelingt nicht allen. „Durchschnittlich schließt die überwiegende Mehrheit der Quereinsteiger ihre Ausbildung ab“, formuliert ein Bahnsprecher. Die DB mache sehr positive Erfahrungen mit ihnen. Die neuen Kollegen und Kolleginnen – beim Lokpersonal beträgt der Frauenanteil in diesem Jahr 5,4 Prozent – seien sehr motiviert. Auch Bäcker und Bürokaufleute haben schon umgesattelt, gelegentlich erst mit Anfang 60 – als späte Verwirklichung eines Kindheitstraums.

Fahren ehemalige Bäcker und Bürokaufleute ihre Züge genauso sicher wie junge Leute nach drei Jahren Berufsausbildung? Der Bahnsprecher beruhigt: Die dreijährige Ausbildung sei breiter aufgestellt, da gehe es zum Beispiel auch um Sozial- und Methodenkompetenz. Die kürzere Funktionsausbildung sei nur auf das Thema „Triebfahrzeugführer“ fokussiert. Module und Prüfungen sind bei beiden Ausbildungen deckungsgleich.

Von Stephan Laude