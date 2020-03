Arzt mit aufreibendem Lebensweg

Blankenfelde-Mahlow

Der Umzug wurde plötzlich um 14 Tage vorverlegt, obwohl er ihm ohnehin mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegensah. Am ersten April wird Heinz Schneider, 86, die Region in Richtung Uckermark verlassen. Er ist eine Instanz: Geschätzter Wissenschaftler und Kollege, hoch dekorierte Diabetes-Koryphäe, der die Gerhardt-Katsch-Medaille als einer von drei Medizinern sowohl in der DDR wie auch später in der Bundesrepublik verliehen bekam.

Unruhig im Ruhestand

Schneider bliebt noch im Ruhestand Interessen- und Fachvertreter der Diabetologen in Brandenburg, Mitbegründer der Diabetes-Selbsthilfegruppe Blankenfelde-Mahlow war und 2011 seine inzwischen als e-book nachaufgelegte Biografie „Die Normalität des Absurden“ herausgab.

Viele Kontakte gepflegt

Über deren Verbreitung bekam Heinz Schneider ungeahnte Kontakte zu Menschen in verschiedenen Ländern: Vertriebene, die wie seine Familie aus dem Sudetenland stammten, ehemalige DDR-Bürger, denen wie ihm politisch motiviertes Unrecht in sozialistischen Tagen zugefügt wurde, junge Mediziner, die auf dem Gebiet der Diabetesforschung tätig waren oder promovierten und denen er heute noch behilflich sein konnte.

Versiert am Computer

Obgleich Heinz Schneider erst mit Mitte 70 auf Drängen seines Neffen an dessen alten PC den Umgang mit dem Computer erlernte, konnte er bald darauf seine Lebensgeschichte tippen, was sich Freund und Kollege Kay Blumenthal-Barby, ein berühmter Sterbeforscher aus Göttingen, so wünschte. Inzwischen ist der Mahlower so versiert, dass er seine Freundschaften per E-Mail pflegt und ganz aus dem Häuschen ist, wenn der Drucker streikt.

Auf Bewährung in der Landwirtschaft

Mit Ehefrau Thea schließt er nun seinen Lebensabschnitt im Mahlower Musikerviertel ab. „Wir ziehen mit Bücherkisten und Computer zur Tochter nach Prenzlau“, sagt der Mediziner. Prenzlau war für Jahrzehnte berufliches Wirkungsfeld und Lebensmittelpunkt der Familie Schneider mit ihren drei Töchtern. Doch Thea Schneider ist Mahlowerin. Sie hat ihren späteren Mann während dessen „Strafdienst“ zur Bewährung in der Blankenfelder Landwirtschaft kennengelernt, den er nach der Exmatrikulation vom militärischen Medizinstudium in Greifswald Ende der 1950er Jahre abzuleisten hatte.

Geschätzt in Prenzlau

Danach konnte er als Zivilstudent sein Studium in Rostock und Greifswald abschließen und promovieren. Gemeinsam haben sich die beiden jungen Leute in Prenzlau niedergelassen und bereits damals beschlossen, der Gerechtigkeit halber ihren Lebensabend bei Theas Familie um Blankenfelde herum zu verbringen.

Der Diabetologe bei einem Vortrag in Blankenfelde. Quelle: Andrea von Fournier

Inzwischen ist Heinz Schneider, der verschmitzt von sich sagt, er sei eine Schande für seine Zunft, weil er so adipös – sprich: übergewichtig – sei, in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Seine Frau trägt, da das Haus keinen Fahrstuhl hat, zweimal täglich den Rollator ihres Mannes nach unten, damit er sich bewegen kann. Deshalb haben sie beschlossen, ganz in die Nähe ihrer Tochter zu ziehen, die sich um ihre Eltern sorgt und sich kümmern möchte. Die Stadt Prenzlau schätzt den Diabetologen, der lange Chefarzt des dortigen Kreiskrankenhauses war, so sehr, dass er sich eine Wohnung in dem nun fertiggestellten altersgerechten Wohnhaus im Zentrum der Stadt aussuchen durfte. Da konnten die Schneiders einfach nicht „Nein“ sagen.

Lesungen eines Aufmüpfigen

Heinz Schneider hat nach dem Erscheinen seines Buches Lesungen, so in der „Alten Aula“ in Blankenfelde oder in einer Lichtenrader Kirchengemeinde, gehalten und seine Zuhörer fasziniert mit den Innenansichten des real existierenden Sozialismus aus dem Munde eines damals als Arzt vermeintlich nur auf der Sonnenseite Stehenden. Der Internist musste hart dafür arbeiten, dass er es bis zum Chefarzt schaffte.

Dass seine Eltern sudetendeutsche Mitglieder der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei und Widerstandskämpfer waren, ebnete ihm anfangs manchen Weg. Doch der junge Student im dritten Jahrgang der Militärarztausbildung in Greifswald, der natürlich NVA-Angehöriger war, geriet zusehens mit den Oberen in Konflikt. Auch als Katholik konnte er den Einmarsch der Russen in Ungarn 1956 nicht billigen. Er trat aus der FDJ aus, wollte nicht in die SED und so konstruierte man einen Fallstrick für den Aufmüpfigen.

Akten akribisch erforscht

Nach der Wende wurde Heinz Schneider offiziell und vollständig rehabilitiert. Akribisch forschte er in Archiven, trug Briefe, Anträge und Stasi-Akten zusammen, die teilweise in seinem Buch veröffentlicht sind. Wie auch ein Brief von Regine Hildebrandt von 1999, in dem sie ihm zur Gerhardt-Katsch-Medaille der BRD gratuliert: „Damit hat Ihr Lebenswerk zum Wohle Ihrer diabetischen Patienten eine gebührende Würdigung erfahren“. Das war wirklich der Anspruch von Heinz Schneider, der nun auf eine gute Zeit mit seiner Familie in Prenzlau hofft.

Information: Heinz Schneider „Die Normalität des Absurden“, Spiegelberg-Verlag, 2011, ISBN 978-3-939043-36-2.

Von Andrea von Fournier