Kostenfreies W-Lan in Blankenfelde-Mahlow

Blankenfelde-Mahlow

Ein Online-Livestream vom Sportplatz oder ein Facebook-Post aus dem Bürgerservice: Wenn es nach der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ginge, könnte das in Blankenfelde-Mahlow schon bald zur Realität werden und das ohne seine eigenen mobilen Daten zu verbrauchen. Die Mitglieder fordern in einem Antrag an die Verwaltung kostenlose W-Lan-Hotspots an neun unterschiedlichen Standorten und auf vier verschiedenen Flächen in der Gemeinde. Das schweiße zusammen. Die hohen Kosten für die privaten Verträge seien immens und belasten darüber hinaus auch das Ehrenamt.

Das sind die Standorte

Folgende Gebäude soll die Verwaltung genauer unter die Lupe nehmen: Alte Aula, Vereinshaus Mahlow, Bürgerhaus Dahlewitz, Gemeindehaus Jühnsdorf, Dorfgemeinschaftshaus Groß Kienitz, Multifunktionsgebäude Sportplatz Mahlow, Gemeindeverwaltung Blankenfelde und Mahlow sowie der Bürgerservice.

Flächen für sogenannte W-Lan-Bänke sind der Natursportpark Blankenfelde sowie die Sportplätze in Mahlow, Blankenfelde und Dahlewitz. Nun möge die Verwaltung klären, ob das in diesem Rahmen – unter anderem mit einer zusätzlichen Solar-Ladefunktion für Mobiltelefone – überhaupt möglich ist und was es kosten würde.

Fördermittel sind möglich

An den benannten Orten finden Treffen und Veranstaltungen von Vereinen und anderen Organisationen statt. Kostenloses und vor allem öffentlichen Internet würde deren Arbeit in Sachen Kommunikation und Organisation maßgeblich unterstützen. Andererseits würde es auch den Papierverbrauch senken.

Zudem stünde die Chance auf Fördermittel nicht schlecht: Laut dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe der Gesetzgeber die Anforderungen heruntergesetzt. Laut dem neuen Telemediengesetz sei es von nun an leichter möglich Angebote wie diese zu ermöglichen und zu fördern.

Von Marcus J. Pfeiffer