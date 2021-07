Blankenfelde-Mahlow

Die Gemeindebibliotheken in den Ortsteilen Blankenfelde und Mahlow schließen Ende der Woche ihre Pforten für immer. Nach insgesamt 28 Jahren in Blankenfelde und 11 Jahren in Mahlow bereiten sich die Bibliotheken ab dem 12. Juli auf den Umzug in die neue Gemeindebibliothek im Mahlower Ortskern vor. Der Standort der Gemeindebibliothek in Dahlewitz ist bereits seit längerem geschlossen.

Der Neustart der Gemeindebibliothek in der Luisenstraße 4 im ehemaligen Penny-/Rewe-Supermarkt ist für Anfang September geplant. Bevor die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden aktuellen Standorte mit den Umzugsvorbereitungen beginnen, haben die Leser in dieser Woche die Möglichkeit, die Bibliothek ohne Test und Termin, aber mit Maske und guter Laune zu besuchen.

Letzte Öffnungstage

Die Bibliothek in Blankenfelde ist am Mittwoch von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag von 10 bis 14 und Samstag letztmalig von 9 bis 13 Uhr. Am Donnerstag (12 bis 18 Uhr) und am Samstag (9 bis 13 Uhr) haben Leseratten letztmalig die Möglichkeit, sich für die Sommerwochen mit Lesestoff zu versorgen. Zurückgeben können sie die Bücher dann in der spannenden neuen Bibliothek.

Natürlich läuft der Brandenburger Lesesommer während des Umzugs der Bibliotheken weiter und es gibt noch viele tolle Bücher für Kinder und Jugendliche. Bedingung ist, dass sich die Jugendlichen in einer der beiden Bibliotheken zuvor anmelden. Nach den Sommerferien gibt es am 14. August (Mahlow) und am 28. August (Blankenfelde) Halbzeitpartys. Auch für die Teilnahme an den Halbzeitpartys ist eine Anmeldung nötig: https://blankenfelde-mahlow.bibliotheca-open.de/Brandenburger-Lesesommer.

Von Udo Böhlefeld