Blankenfelde-Mahlow

Eine besondere Festveranstaltung erlebte Blankenfelde-Mahlow am Sonntag in der Dahlewitzer Mehrzweckhalle. Das preisgekrönte Nachwuchsorchester „Junge Philharmonie Brandenburg“ spielte in der Dahlewitzer Mehrzweckhalle Werke von Antonin Dvořák, Joseph Haydn und Peter Tschaikowski.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Junge Philharmonie Brandenburg, die seit 30 Jahren den größten Teil ihrer Musiker aus dem Spitzennachwuchs der Musikschulen im Land rekrutiert, widmet ihre Frühlingskonzerte den Jugendlichen in der Ukraine. „Wir spielen für eine freie Ukraine ohne Gewalt. Die Ukraine ist seit Ende Februar das Symbol für das Ringen um Freiheit.“

An die 500 Gäste jubelten den Jungen Brandenburger Philharmonikern unter der Leitung von Mark Rohde, Generalmusikdirektor in Schwerin, zu. Quelle: Udo Böhlefeld

Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) zeichnete bei dieser Gelegenheit verdiente Ehrenamtliche aus. Darunter auch Thomas Becker, Wiebke Knake, Dirk Marien und Helmut Uwer, die mehr als zehn Jahre ehrenamtlich in Ausschüssen, Ortsbeirat oder Gemeindevertretung aktiv sind.

Elke Steffen aus Blankenfelde hilft Geflüchteten

Seit 2015 ist Elke Steffen ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe in der Gemeinde aktiv. Sie hat in dieser Zeit geflüchteten Menschen kostenlosen Sprach- und Integrationsunterricht angeboten, denen die Teilnahme an offiziellen Kursen verwehrt waren. Sie unterstützt bis heute Menschen aus zahllosen Ländern mit unterschiedlichen Herkunftssprachen, hat ihnen geholfen den Führerschein zu machen oder ein Hochschulstudium zu absolvieren. Frauen, die wenig Zugang zu Sprache und Schrift haben, finden sich mit ihrer Hilfe in Deutschland zurecht.

Christine Steichele aus Mahlow räumt auf

Seit über drei Jahren ist Christine Steichele Gesicht und Seele des World-Clean-Up-Days (WCUD) in Blankenfelde-Mahlow. Dabei organisiert und koordiniert sie die Aufräumaktionen in der Gemeinde. Sie hilft, den Ort sauberer, gesünder und müllfreier zu machen. Auch den Rest des Jahres setzt sie sich für eine müllfreie Umwelt ein, bei Spaziergängen oder im Rahmen des Frühjahrsputzes. Der WCUD findet in diesem Jahr am 17. September statt. Christine Steichele arbeitet schon aktuell darauf hin.

Bärbel Wunsch macht Jühnsdorf attraktiver

Seit Jahren engagiert sich Bärbel Wunsch ehrenamtlich für die Erhaltung der Dorfkirche in Jühnsdorf. Nach umfangreichen Sanierungen des Gebäudes und der Restaurierung der Wilhelm-Remler-Orgel setzte sie sich für die Aufarbeitung der historischen Grabkreuze und den Gedenkort der „Franzosenlinde“ ein. Daneben wird die Kirche mehr und mehr zum Mittelpunkt Jühnsdorfs, auch im Hinblick auf das Kulturleben in der Gemeinde. Bärbel Wunsch macht die Geschichte Jühnsdorfs für Bewohner und Besucher zugänglich.

Helga Brandt singt nicht nur in Mahlow

Die Mahlowerin Helga Brandt ist seit 26 Jahren aktives Mitglied des Frauenchors Mahlow, davon war sie 18 Jahre lang im Chor-Vorstand aktiv. Sie betreute die Vereins-Homepage als Internet-Redakteurin, entwirft Konzertplakate, Programmzettel, Urkunden und individuelle Glückwunschkarten für langjährige Vereinsmitglieder. Außerdem verfasste sie zwei Broschüren zur Geschichte des Mahlower Frauenchors, der im letzten Jahr 70 Jahre alt wurde. Auch mit ihren über 80 Lebensjahren steckt Sie immer noch voller Elan. Bürgermeister Michael Schwuchow: „Liebe Frau Brandt, bitte machen Sie noch lange weiter.“

Werner Skoda aus Mahlow wird nachträglich geehrt

Nachträglich für seine ehrenamtliche Arbeit geehrt wird Werner Skoda aus Mahlow, der monatlich Radtouren in der näheren und weiteren Umgebung führt und dabei mit seinem historischen Wissen die Teilnehmenden begeistert. Skoda, der am Ehrenamtstag der Gemeinde verhindert ist, hat immer einen präzisen Überblick. Er ist über die exakten Bahnverbindungen, über ausgewiesene Radwege oder die Barrierefreiheit von Bahnstationen bestens informiert und gibt dieses Wissen an die Teilnehmenden weiter. Auch ihm will Bürgermeister Schwuchow mit Urkunde und Trophäe noch Danke sagen.

Von Udo Böhlefeld