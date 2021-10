Blankenfelde-Mahlow

Als eine Jugendliche am Mittwoch gegen 21 Uhr vom Jugendclub nach Hause ging, sprach ein Unbekannter mit Rad sie in der Mahlower Straße an. Er fragte, ob sie Maria heiße. Sie verneinte und ging weiter. Der Mann sprach sie erneut an. Er hatte Hose geöffnet und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Jugendliche entfernte sich. Der Unbekannte radelte in Richtung Beethovenstraße davon. Die junge Frau erstattete Strafanzeige. Sie beschrieb den Unbekannten als 17- oder 18-Jährigen mit „Babyface“. Er trug ein weißes kurzes T-Shirt, eine hellblaue Jeans und ein dunkles Cap. Sein Rad war wohl ebenfalls dunkel. Wer Hinweise hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion in Luckenwalde unter Telefon 03371/60 00 oder im Internet unter polbb.eu/hinweis.

Von MAZonline