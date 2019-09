Blankenfelde-Mahlow

Die Feuerwehren in Blankenfelde-Mahlow haben Einsatz-Tablets erhalten. Nach einer sechsmonatigen Testphase wurden nun sechs dieser mobilen, mit einer schlagfesten und wasserdichten Schutzhülle versehenen Geräte an die Ortswehren übergeben, berichtete die Gemeindeverwaltung. Gemeindewehrführer Torsten Drebinger erhielt zudem ein eigenes Einsatz-Tablet. Bei allen handelt es sich um Apple Ipads, sie hätten sich in der Testphase als geeignet erwiesen.

Geräte sollen Arbeit vor Ort erleichtern

Der Wunsch nach solchen Geräten war aufgrund der stetig komplexer werdenden Aufgaben entstanden. Durch die Möglichkeit der mobilen und schnellen Auskunft vereinfachen die Geräte die Arbeit der Wehren erheblich und gestalten sie deutlich effizienter.

Zahlreiche für den Einsatz wichtige Unterlagen wie Fahrzeugrettungskarten, Feuerwehr- und Hydrantenpläne, Regenentwässerungsverzeichnisse und vieles mehr werden durch die Ipads jederzeit verfügbar gemacht. Zusätzlich sind Apps wie Unwetterwarnungen, eine Gefahrenstoffdatenbank, das Geoportal der Gemeinde, ein Einsatzleiterwiki und ein Mail-Account installiert.

