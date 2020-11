Blankenfelde-Mahlow

Gut eineinhalb Jahre sind seit der letzten Kommunalwahl ins Land gegangen. In der Gemeindevertretung in Blankenfelde-Mahlow ist über die Zeit eine neue Fraktion entstanden, die von sich sagt, mit Sachpolitik zugunsten der Gemeinde punkten zu wollen.

Die Fraktion „Bündnis Aktive Mitte/ FDP“ (BAM/ FDP) ist ein kleiner, bunt zusammengewürfelter Haufen quer durch die Parteienlandschaft. Marcel Lietsch ( FDP) hatte den einzigen Sitz für die Freidemokraten in der Gemeindevertretung errungen. Alexander Korsch ( CDU) verließ seine Fraktion nach fraktionsinternen Querelen. Lietsch ist nun Vorsitzender der neuen Fraktion, Korsch sein Stellvertreter. Zu ihnen gesellten sich noch Sabine Plettner-Mozuch, parteilos für die Grünen, und Nicole Schottek, die parteiloses Mitglied der SPD-Fraktion war.

Fraktionsstatus für den bunten Haufen

Für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker war die Fraktionsgründung ein kleiner, aber nicht unwichtiger Schritt. Eine Fraktion hat Rede- und Antragsrecht in allen Ausschüssen, einzelne Abgeordnete können lediglich mit Fragen an die Verwaltung agieren. Um den Jahreswechsel 2019/2020 herum war es so weit, das neue Konstrukt bekam den Fraktionsstatus. Zuvor hatten sie sich insbesondere bei großen Themen zusammengesetzt, Blaupause auf Blaupause gelegt und so stellten sie schnell fest, dass bei genau diesen Themen Einigkeit herrschte. So setzten sie sich für den Bau der Klimahüllen-Kita ein, weil der zu erwartende Fluglärm und die Schadstoffe am inzwischen von der Gemeindevertretung beschlossenen Standort eine Kita in ihren Augen unmöglich machen. Korschs alte Fraktion, die CDU, stimmte gegen die Klimahülle.

„Wir sind grundsätzlich mit allen Fraktionen im Gespräch“, sagt der Fraktionsvorsitzende über die Arbeit der vier. „Wichtig ist uns aber, wir sind nicht gegen alles, wir wollen vielmehr in einem konstruktiven Klima zukunftsorientiert für die Gemeinde arbeiten.“ Das sei nicht bei allen in der Gemeindevertretung der Fall, beklagt sein Vize Alexander Korsch. „Eher ist die vorherrschende Stimmung, dass die meisten beim anderen die Fehler suchen. Das wollten und wollen wir aufbrechen.“ Das war nach ihrem Bekunden auch der Grund, warum Nicole Schottek sich der BAM/FPD angeschlossen hat.

Offen für Gespräche

Die neuen Gemeindevertreter betonen, dass sie offen sind für jene, die vielleicht wie sie unglücklich in ihren aktuellen Zusammenhängen sind. „Wir sind für Gespräche offen. Aber wir würden nicht jeden in die Fraktion aufnehmen“, sagt Korsch. „Schon jetzt merken wir ja, dass die Abstimmung bei vier Abgeordneten schwieriger ist, als sie vorher zu zweit war“, fügt Lietsch hinzu. Aber in einem Punkt sind sie sich einig: „Unsere Fraktion steht für Zukunft gestalten.“ Dabei ist der nächste Schritt bereits getan: Erst kürzlich legte die Fraktion ein Konzept für einen überarbeiteten Bürgerhaushalt vor. Näher an den Bürgern und mit weniger Einfluss für die Gemeindevertretung.

Von Udo Böhlefeld