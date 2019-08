Blankenfelde-Mahlow

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow wird am 27. Oktober ehrenamtlich tätige Einwohner bei einer Festveranstaltung für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnen. Jetzt hat die Verwaltung dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen.

Gesucht werden Menschen, die sich für ihr Umfeld eingesetzt haben und ohne die vieles in der Gemeinde nicht so reibungslos funktionieren würde, heißt es in dem Aufruf. Menschen, die in Vereinen und Verbänden, kirchlichen und sozialen Einrichtungen anpacken und einspringen, wenn „Not am Mann“ ist. Alle Einwohner sowie Vereine, Verbände und Initiative können Vorschläge einreichen. Die Ehrung wird für außergewöhnliche Leistungen vergeben und ist an einige Kriterien geknüpft: Die Person oder Gruppe muss ihre Tätigkeit in Blankenfelde-Mahlow ausüben. Zudem sollen in erster Linie Personen ausgezeichnet werden, die ehrenamtliches Engagement „im Stillen“ und ohne viel Beifall geleistet haben. Die ehrenamtliche Tätigkeit muss beispielhaften Charakter haben und in der Freizeit und unentgeltlich erfolgen. Außerdem muss sie länger als 5 Jahre ausgeübt werden oder worden sein. Aber auch eine selbstlose, aufopfernde, spontane Hilfeleistung aus großer Gefahr kann geehrt werden.

Vorschläge nimmt die Gemeinde bis zum 31. August per E-Mail an hauptamt@blankenfelde-mahlow.de oder per Post entgegen. Rückfragen unter Tel. 0 33 79/33 31 60.

Von MAZonline