Blankenfelde-Mahlow

Neuer Service für Rad- und Rollstuhlfahrern in Blankenfelde-Mahlow: Die Gemeinde hat an drei Standorten fest installierte Luftpumpen aufgestellt, die ab sofort jeder kostenlos nutzen kann. Die grünen Pumpen mit der Aufschrift „Luftikus“ stehen an den Bahnhöfen in Mahlow und Dahlewitz sowie vor dem Verwaltungsgebäude in der Karl-Marx-Straße in Blankenfelde. „Fahrrad-, Rollstuhl- und Kinderwagenreifen können dort unkompliziert und kostenfrei wieder fit gemacht werden“, teilte die Gemeinde mit.

In dieser Woche wurden die Luftpumpen eingebaut. Quelle: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Die Aufstellung der öffentlichen Luftpumpen war ein Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt. Ideen und Vorschläge zu Investitionen, Ausgaben oder Einsparungen können Interessierte weiterhin im Internet unter www.blankenfelde-mahlow.de/maerkerplus einreichen.

Von Lisa Neugebauer