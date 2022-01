Blankenfelde-Mahlow

Die kommende Sitzung der Gemeindevertretung Blankenfelde-Mahlow am Donnerstag, 27. Januar, wird für alle Interessierten wieder im Livestream übertragen. Die Kommunalpolitiker versammeln sich in der Dahlewitzer Mehrzweckhalle, Bahnhofstraße 63, doch wer zuhören will, kann die Sitzung auch unter www.blankenfelde-mahlow.de/live verfolgen oder diese im Nachgang als Aufzeichnung abrufen. Der Live-Stream startet um 19 Uhr.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Blankenfelde-Mahlow tagt mit FFP2-Maske

Wer live bei der Sitzung dabei sein will, sollte im Vorfeld genug Zeit einplanen: Weil in der Mehrzweckhalle die 3G-Regelung gilt, Zuhörer also geimpft, genesen oder auf Corona getestet sein müssen, bittet die Gemeinde Interessierte 30 Minuten vor Sitzungsbeginn zu kommen. Außerdem ist der Aufenthalt in der Halle nur mit FFP2-Maske gestattet.

Weiterführende Informationen zur Tagesordnung sowie weitere Termine der gemeindlichen Gremien erhalten Interessierte wie gewohnt im Ratsinformationssystem der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow unter www.blankenfelde-mahlow.de/ratsinformation.

Von Lisa Neugebauer