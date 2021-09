Blankenfelde-Mahlow

Die Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow lud am Sonnabend ihre Lesesommer-Kinder zum Abschluss der diesjährigen Aktion in den Natursportpark. Nun steht noch die traditionelle Abschlussparty am 27. September aus. Wieder ging es darum, die Heranwachsenden für das Lesen zu begeistern und ihnen Neuerscheinungen aller Genres zu offerieren, das Gelesene zu hinterfragen und die Klasse mit den meisten gelesenen Büchern zu ermitteln.

Logbuch dokumentiert den Lesehunger

Trotz kühler Temperaturen kamen etliche Familien in den Jühnsdorfer Weg, vor allem Mütter mit ihren Kindern, um die in den großen Ferien gelesenen Comics, Krimis, die Mystery- und Jugendromane per Stempel im „Logbuch“ dokumentieren zu lassen. Die Logbücher wurden eingesammelt und werden von den Bibliotheksmitarbeiterinnen ausgewertet. Sie zählen von den Teilnehmern ab der vierten Klasse „konsumierten“ Neuerscheinungen und ermitteln die Siegerklasse, die den Pokal bekommt. Sabine Zielsdorf-Mittag und Friederike Sielaff von der Gemeindebibliothek erfuhren den Kurzinhalt der gelesenen Bücher im Gespräch oder über ein „Abenteuerleseblatt“, falls die Lesekinder ihn nicht schon zuvor online mitgeteilt hatten.

Kleine Leser haben genau hingeschaut

Die meisten jungen Leser bevorzugten den Nachweis über das „analoge“ Leseblatt. Diana, Viertklässlerin der Busch-Grundschule, meinte selbstbewusst: „Ich weiß nicht, ob Sie meine Schrift lesen können. Ich würde lieber erzählen!“ Sie gab den Kurzinhalt des Buches „Die Kinder der Resistance“ wieder, beantwortete Fragen von Friederike Sielaff und ließ keinen Zweifel daran, dass sie das Buch gelesen und verstanden hatte.

Dominik von der Mahlower Tschäpe-Grundschule liebt Detektivgeschichten und hatte zwei davon aus der Reihe „Die drei ???“ verschlungen. Mutter Anna verriet, dass sie mit ihrem Sohn über die Inhalte gesprochen hat und sie auch privat Bücher dieser Reihe kauft. Achtklässlerin Alina vom Kopernikus-Gymnasium war erstmals beim Lesesommer dabei und entdeckte ihr Faible für Mystery. Sie hatte Spaß beim Zeichnen des Inhalts auf dem Leseblatt.

Große Abschlussparty für Lesesommer am Monatsende

Nicht nur ihre Mutter fragte nach, wann denn die neue Bibliothek in Mahlow endlich öffnet. Bis zum Monatsende müssen die Familien sich wohl noch gedulden. Inzwischen könne die „Onleihe“ genutzt werden. Etwa 160 Kinder und Jugendliche haben sich 2021 für den Lesesommer angemeldet und die 600 verfügbaren Bücher, zwei Drittel davon für Kinder, die anderen für Jugendliche, gelesen. Alle Schulen im Gemeindegebiet wurden mit der Aktion erreicht – eine gute Bilanz. Bei der Abschlussparty warten viele Überraschungen auf die Teilnehmer und das Geheimnis um den Pokalgewinner wird gelüftet.

Von Andrea von Fournier