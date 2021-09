Mahlow

Sie haben Namen wie „Die bunten Kleckse“, „Gänseblümchen“ oder „Flohkiste“. In Blankenfelde-Mahlow und Umgebung haben sich die Kindertagespflegepersonen, wie sie im Amtsdeutsch heißen, zum Verein „Happy Kids“ zusammengeschlossen. Seit Mitte Juli haben sie sich weit nach Westen vorgewagt: Die Tagesmütter und Väter aus der Region starteten eine beispiellose Hilfsaktion für ihre Kolleginnen und Kollegen in Stolberg bei Aachen.

Bilder aus Stolberg haben geschockt

Simone Herrmann, Betreiberin der Kindertagespflege „Die bunten Kleckse“ hatte gerade Urlaub und die Idee dazu. „Die Bilder aus dem Fernsehen von der Flutkatastrophe haben mich geschockt“, sagt sie. „Ich habe morgens ins Netz gesehen und dann mit den anderen aus dem Verein überlegt, ob und was man tun kann.“ Die Antwort war im Netz schnell gefunden.

Bei Facebook suchte Sabrina Wiesner aus dem Ort bei Aachen nach Hilfe für Kolleginnen und Kollegen aus der westdeutschen Hochwasserregion. Vielen von ihnen hatte das Wasser übel mitgespielt. „Darunter sind einige, deren Wohnungen oder Häuser komplett entkernt werden müssen. Die sind mehr als eineinhalb Monate nach der Flut noch nicht in der Lage, wieder zu arbeiten“, berichtete Wiesner der MAZ.

Spendenaktion in Blankenfelde-Mahlow

In Blankenfelde-Mahlow nahmen das die „Happy Kids“ zum Anlass, zu einer Spendenaktion aufzurufen. Simone Herrmann: „Wir wollten kein Geld spenden, wahllos Sachspenden einzusammeln, machte ja auch keinen Sinn. So haben wir bei Sabrina Wiesner genau nachgefragt, was gebraucht wird.“ In den folgenden Tagen wurde dann alles zusammengetragen.

Grundausstattungen mit Tischen und Stühlen, Spiele, Kuscheltiere, all das sammelte sich bei Familie Herrmann in Mahlow. Das meiste wurde gebracht, einiges musste auch abgeholt werden. Vor fast drei Wochen war es dann so weit. Die Sachspenden füllten ein ganzes Gartenhaus.

Mit einem vollen Hänger der Freiwilligen Jugendfeuerwehr Lichtenrade fuhren die Helfer nach Stolberg bei Aachen. Die Benzinkosten übernahm ein Nachbar der Herrmanns. Quelle: Privat

Feuerwehr Lichtenrade unterstützt

Beim Transport half die Freiwillige Feuerwehr aus dem benachbarten Lichtenrade. Die Jugendfeuerwehr stellte einen Anhänger, Feuerwehrkamerad Robert Martin packte selbst mit an und machte sich gemeinsam mit Detlef Herrmann und einem der Väter aus Simone Herrmanns Gruppe auf den mehr als 600 Kilometer langen Ritt nach Stolberg.

„Sie sind 16 Stunden unterwegs gewesen, und ich war froh, als die drei wieder in Mahlow angekommen sind“, erzählt Simone Herrmann. Denn die Flut hat ja auch umfangreiche Schäden am Straßennetz in den betroffenen Regionen hinterlassen. Noch heute sind manche Straßen in der Region im Rheinland komplett gesperrt. „Es war den guten Kontakten des Vaters zu Lkw-Fahrern zu verdanken, dass sie überhaupt bis nach Stolberg durchgekommen sind“, sagt Herrmann. Er war im ständigen Kontakt zu den Spediteuren, die ihm über freie oder gesperrte Strecken berichteten.

Im fernen Stolberg warten die Spenden nun auf ihre Abnehmer. „Ein Teil ist bereits bei den nicht ganz so schwer Betroffenen angekommen“, sagt Sabrina Wiesner. „Der Rest wird erstmal hier gelagert, bis auch die anderen Tagespflegeeinrichtungen ihren Betrieb wieder aufnehmen können.“

Von Udo Böhlefeld