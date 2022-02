Blankenfelde-Mahlow

Die Bauarbeiten an der Dresdner Bahn schreiten voran. Vom 4. April an wird deshalb die S-Bahn zwischen Blankenfelde und dem Berliner Bahnhof Priesterweg komplett gesperrt. Die Arbeiten auf diesem Streckenabschnitt dauern insgesamt mehr als ein Jahr.

Deshalb und wegen der Bauarbeiten im Straßennetz der Gemeinde bietet die Deutsche Bahn in regelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen an. Die nächste digitale Veranstaltung wird am 16. März ab 18 Uhr durchgeführt.

Infos über Sperrungen im S-Bahn-Abschnitt Blankenfelde-Mahlow

Das Hauptaugenmerk der Veranstaltung gilt dem Baufortschritt im Projekt Dresdner Bahn. Konkret wird es um die Einschränkungen gehen, die die lange Sperrzeit der S-Bahn mit sich bringt. Ab dem 4. April wird die S-Bahn-Strecke zwischen Priesterweg und Blankenfelde komplett gesperrt. Ab dem 9. Mai ist der Abschnitt Lichtenrade – Blankenfelde von der Sperrung betroffen. Am längsten ist Blankenfelde von der S-Bahn abgekoppelt, der Abschnitt zwischen Mahlow und Blankenfelde dauert bis April 2023.

Aktuelle Informationen darüber veröffentlicht die Bahn in ihrem Bauinfoportal unter https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/dresdner-bahn oder https://www.dresdnerbahn.de/aktuell. Dort wird auch der Link zur digitalen Info-Veranstaltung veröffentlicht. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Von Udo Böhlefeld