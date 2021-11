In Blankenfelde-Mahlow begann der Karneval in diesem Jahr mit etwas Verspätung: Am Samstag zogen die Mitglieder des erst 2017 gegründeten Blankenfelder Karnevalsclubs (BKC) vor das Rathaus und verlangten den Schlüssel. Der Verein hat in den vergangenenen Jahren ein rasantes Wachstum hingelegt.