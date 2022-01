Blankenfelde-Mahlow: Lösung für Radweg-Problem im Ortsteil Im Roten Dudel

Blankenfelde-Mahlow

Nach nur einer kurzen Debatte war sich der Bauausschuss der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow einig: Die Lösung für das Verkehrsproblem im Ortsteil Im Roten Dudel ist gefunden. So schnell wie möglich will die Gemeinde den Pfad am Ende der Kleinziethener Straße ausbauen, damit er von Radfahrenden unkompliziert genutzt werden kann.

Ein Blick auf den Pfad am Ende Kleinziethener Straße. Quelle: Lisa Neugebauer

Diese einfache Lösung soll helfen, die Konflikte im Ortsteil Im Roten Dudel zu lösen. Denn im Moment kommt es dort regelmäßig zu Konfrontationen zwischen Fußgängern und Radfahrenden. Entlang der gleichnamigen Straße Im Roten Dudel, die die Gemeinde mit Berlin-Lichtenrade verbindet, gibt es einen glatten, geteerten Gehweg. Diesen nutzen täglich allerdings nicht nur die Anwohnenden zu Fuß, sondern vor allem Radfahrende. Doch das ist nicht erlaubt.

So gut wie kein Radfahrender hält sich daran, dass der Weg an der Straße Im Roten Dudel nur von Fußgängern genutzt werden darf. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Radfahrenden müssten an der Kreuzung im Roten Dudel eigentlich auf die Fahrbahn wechseln, was allerdings kaum jemand tut, denn die Straße besteht aus Pflastersteinen und wird oft von Autos zugeparkt. Da jedoch der Radweg nach Berlin über die Straße Im Roten Dudel ausgeschildert ist und der Gehweg sich zudem nahtlos an den Radweg, der aus Mahlow kommt, anschließt, scheinen viele Radfahrende zu übersehen, dass sie den Gehweg nicht nutzen dürfen – oder sie ignorieren es.

Anwohner zur Situation im Roten Dudel: „Der Respekt fehlt“

Das Ehepaar Tapp kann davon ein Lied singen. Es wohnt direkt an der Straße Im Roten Dudel und wird nicht selten aggressiv von Radfahrenden angegangen. Viele würden nicht einsehen, dass sie den Weg nicht nutzen dürfen, sagte Frank Tapp, der mit seiner Frau zum Bauausschuss gekommen war. „Da ist null Bewusstsein dafür.“ Zwei Drittel der Radfahrenden sei ihrer Erfahrung nach „Rüpel“, sagte Melanie Tapp. Selbst Mopeds würden den teilweise den Gehweg nutzen, sagte auch ihr Nachbar Michael Drewing. „Wenn man sie drauf anspricht, kommt: ,Ich mach mir ja sonst meine Reifen kaputt’.“

In den vergangenen Jahren habe das Problem unter anderem durch schnelle Elektroräder und den Zuzug nach Blankenfelde-Mahlow zugenommen, sagte Frank Tapp. „Während Corona sind außerdem viel mehr Ausflügler gekommen, die sich in der Gegend nicht auskennen.“ Immer wieder sei es zu gefährlichen Situationen gekommen, sagte er. Die Einfahrt des Ehepaars führe über den Gehweg und wenn es morgens im Dunkeln rausfährt, erschreckten sich einige Radfahrende und würden aggressiv. „Der Respekt fehlt – wäre schön, wenn der da wäre“, sagte Frank Tapp.

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow will für schnelle Lösung sorgen

Als Reaktion auf einen Antrag der Grünen, der den Ausbau eines Radwegs entlang der Straße Im Roten Dudel verschlägt, um das Problem aus der Welt zu schaffen, hat die Gemeinde nun im vergangenen Bauausschuss eine Lösung präsentiert: Sie will schnellstmöglich einen Pfad ausbauen, der sich am Ende der Kleinziethener Straße befindet und direkt auf den Radweg entlang der B 96 führt. Dort liegen bereits einige Betonplatten, doch der Weg beginnt etwas versteckt hinter Mülltonnen und ist für Radfahrende nicht komfortabel. Der ADFC hatte diese Lösung auch schon ins Gespräch gebracht.

Der Pfad am Ende Kleinziethener Straße im Blankenfelde-Mahlower Ortsteil Im Roten Dudel soll ausgebaut werden. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Verbindung herzurichten biete sich an, sagte Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) im Bauausschuss. Auf der Kleinziethener Straße sei ohnehin Tempo 30, die Straße sei geteert, wenig befahren und gut einsehbar, sodass sie von Radfahrenden gut genutzt werden könne. Das letzte Stück, etwa 90 Meter, will die Gemeinde nun zu einem breiten Radweg ausbauen und dort vier Laternen aufstellen. Zustimmung gab es nicht nur vom Bauausschuss, sondern auch von den Anwohnenden. „Wir sind total glücklich mit der Lösung“, sagte Melanie Tapp.

Die große Frage wird nur sein, wie man die Radfahrenden dazu bewegt, die neue Verbindung zu nutzen, wenn es so weit ist. Die Gemeinde versprach, den Weg deutlich zu kennzeichnen. „Man muss sich daran gewöhnen, aber das kriegt man mit einem Schild hin“, so Bürgermeister Schwuchow. Andere Ausschussmitglieder waren dahingehend zwar noch skeptisch, doch über weitere Maßnahmen wird wohl erst wieder diskutiert werden, wenn der Radweg fertig ist. Zum genauen Zeitpunkt konnte die Gemeinde allerdings noch nichts sagen.

Von Lisa Neugebauer