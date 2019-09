Blankenfelde-Mahlow

Michael Schwuchow ( SPD) ist der neue Bürgermeister von Blankenfelde-Mahlow. Er hatte bereits im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinen können, und so kam es auch bei der Stichwahl am Sonntag. Am Ende konnte er 4161 Stimmen verbuchen, was einem Anteil von 56,8 Prozent der abgegebenen Stimmen e...