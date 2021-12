Blankenfelde-Mahlow

Firmenansiedlung in Dahlewitz: Das Unternehmen „Credit Suisse Asset Management“ hat in Blankenfelde-Mahlow ein Logistikzentrum der Projektentwicklungsfirma Four Parx gekauft. Der Käufer ist ein Immobilien-Investmentmanager, einziehen werden zwei Unternehmen als Mieter: zum einen ein international tätiger Versandhändler, der die Fläche für die Paketsortierung und Auslieferung nutzt, zum anderen ein Familienunternehmen aus Spanien, das weltweit tätig ist und hochwertige und innovative Baumaterial-Oberflächen für Design- und Architekturzwecke herstellt und vertreibt.

Logistikhalle in Dahlewitz nachhaltig geplant

Das Logistikzentrum steht auf einer 36.000 Quadratmeter großen Fläche in Dahlewitz und umfasst 15.000 Quadratmeter Hallen- und 1.000 Quadratmeter Bürofläche. Die Anlage sei mit nachhaltiger Bauweise errichtet worden, teilte Four Parx in einer Pressemitteilung mit. Das Objekt verfüge nicht nur über eine ausgezeichnete Nachhaltigkeitszertifizierung, sondern besteche zudem durch eine konsequent konzipierte Ladeinfrastruktur für den e-mobility-Fuhrpark des Ankermieters.

Die rückwärtige Hallenfassade ist begrünt, wodurch Feinstaubbildung und Lärm für die Mitarbeitenden reduziert werden soll, außerdem soll es auf dem Grundstück ein Mauereidechsen-Habitat sowie Lerchenfenster geben. Des Weiteren hätten die Entwicklungsfirmen als ökologischen Ausgleich für die versiegelte Fläche gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg die Moorrevitalisierung und Wasserrückhaltung von 20.000 Quadratmetern Moorlandschaft zur Bindung von Treibhausgasen finanziert.

„Durch die moderne Entwicklung und die Einhaltung hoher Nachhaltigkeitsstandards veräußert Four Parx eine mehr als zukunftsfähige Immobilie“, so Francisco Bähr, geschäftsführender Gesellschafter bei Four Parx. Dies werde durch die langzeitige Vermietung an die beiden Mieter noch unterstützt.

Von Lissa Neugebauer