Blankenfelde-Mahlow

Michael Schwuchow ( SPD) hat die Wahl zum Bürgermeister von Blankenfelde-Mahlow angenommen und ist damit seit dem 1. Oktober offiziell im Amt. Das hat die Gemeinde am Mittwoch mitgeteilt. Er werde seine Tätigkeit in den kommenden Wochen sukzessive aufnehmen. Schwuchow hatte die Stichwahl am 22. September mit 56,8 Prozent gegen den CDU-Bewerber Andreas Buch gewonnen. Schwuchow folgt auf Ortwin Baier (ebenfalls SPD), der am 1. September in den Landtag gewählt wurde.

Von MAZonline