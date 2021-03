Blankenfelde-Mahlow

Die Verwandten Noël Martins haben der Benennung der Eisenbahnbrücke am Glasower Damm nach Martin zugestimmt. Die Benennung der Brücke soll nach Möglichkeit Mitte Juni diesen Jahres stattfinden.

Ende Februar hatte die Gemeindevertretung beschlossen, die Brücke nach Noël Martin zu benennen, vorausgesetzt, die Verwandten stimmen zu. Inzwischen haben sein Sohn Negus Martin, die Schwester Carol Martin und der Schwager Ian Crow der Brückenbenennung zugestimmt und freuen sich über die Ehrerweisung.

Luftbild mit Brücke aus dem Geoportal der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. Blankenfelde-Mahlow: Brücke soll zum Gedenken an Noel Martin benannt werden Quelle: Geobasis DE/LGBGeobasis DE/LGB

Um die Erinnerung an Martin, seine Werte und nicht zuletzt die Geschehnisse des Jahres 1996 aufrechtzuerhalten, soll die Noël-Martin-Brücke im Rahmen einer Themenwoche gegen Rassismus vom 13. bis 19. Juni ihren neuen Namen erhalten.

Ob Noel Martins Verwandte anreisen können, ist unklar

Die weitere Pandemie-Entwicklung ist dabei ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor. So bestehen große Zweifel, ob die eingeladenen Verwandten Martins einer Einladung nach Blankenfelde-Mahlow im Juni folgen können. „Es soll aber auf jeden Fall etwas Feierliches stattfinden“, so Pressesprecher Wolfgang Huth. Auch Vera Hellberg, Sprecherin des Vereins Bürger für Bürger, der all die Jahre über mit dem im vergangenen Jahr Verstorbenen in Kontakt stand, äußerte sich erfreut. „Ich finde das großartig und hoffe, dass die Einweihung im Juni klappt“, sagte sie.

Der rassistische Anschlag auf den jamaikanisch-britischen Bauunternehmer, der unweit der Brücke zu dem verhängnisvollen Unfall führte, jährt sich am 16. Juni zum fünfundzwanzigsten Mal. Noël Martin war bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr an den Rollstuhl gefesselt. Trotzdem setzte sich Martin nach seiner Rückkehr nach Großbritannien für einen regelmäßigen Jugendaustausch mit Blankenfelde-Mahlow ein, gründete sogar eigens eine Stiftung für diesen Zweck. Am 14. Juli 2020 starb Noël Martin in einem Krankenhaus in Birmingham. ubo

Von Udo Böhlefeld