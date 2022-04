Dahlewitz

Ein buntes Treiben der besonderen Art: Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause gab es am Samstag am Bürgerhaus Bruno Taut in Dahlewitz wieder einen Pflanzenbasar. Zahlreiche Besucher aus der ganzen Region standen dabei ebensolchen Anbietern gegenüber.

Das besondere an diesem Markt ist die Tatsache, dass hier keine Händler ihre Ware feilbieten. Stattdessen kommt, was angeboten wird, aus der privaten Grünpflege. Wie bei Konstanze Stehr aus Groß Machnow, die Teile ihrer Kakteenzucht an das Publikum verschenkt. In manchen der stachligen Fensterbankbewohnern stecken sichtbar mehr als zwanzig Jahre Hege und Pflege. Ihr wunderbarer Schwiegermuttersitz geht an eine Besucherin aus Blankenfelde-Mahlow, die ein Geburtstagsgeschenk für den Schwiegersohn sucht.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anke Treffkorn vom Verein Historisches Dorf. Quelle: Udo Böhlefeld

Historisches Dorf Dahlewitz organisiert zum fünfzehnten Mal

Anke Treffkorn vom Verein Historisches Dorf Dahlewitz organisiert den Markt schon im fünfzehnten Jahr. Dabei hat sie nicht nur zahlreiche, bereits im vergangenen Jahr eingepflanzte Ableger aus dem eigenen, gut 700 Quadratmeter großen Grün im Angebot. Sie hilft mit Pflanz- und Pflegehinweisen und bietet neben ihren Pflanzen schon Weihnachtstypisches an: Beinahe handballgroße Kiefernzapfen aus ihrem Vorgarten wechseln für wenig Geld den Besitzer.

Die meisten Anbieter kommen seit vielen Jahren immer wieder her. Doris Ehrlich aus Salow hat noch bei keinem der Märkte gefehlt. Die beinahe 80-jährige Hobbygärtnerin hat auch diesmal, kurz entschlossen, ihre übers Jahr gesammelten und eingepflanzten Triebe von der Himbeere über Phlox bis hin zum Canna-Rhizom zusammengepackt und ist nach Dahlewitz gekommen, obwohl das zeitlich nicht recht in ihre Pläne passen wollte. „Das lasse ich mir nicht entgehen“, sagt sie.

Die beinahe 80-jährige Doris Ehrlich lässt sich den Pflanzenbasar auf keinen Fall entgehen. Quelle: Udo Böhlefeld

BUND Dahlewitz bringt Wildblumen und -kräuter in die Gärten

In diesem Jahr findet der Markt, anders als sonst üblich, nicht am letzten April-Wochenende statt. „Wir wollten nicht mit dem 1. Mai kollidieren“, sagt Anke Treffkorn. „Da ist dann ja ein langes Wochenende, Tanz in den Mai und Walpurgisnacht. Deshalb in diesem Jahr eine Woche früher.“ Interessentinnen konnten spontan mit ihren Pflanzen kommen, oder sich zuvor beim Verein historisches Dorf anmelden.

Der Schutz der Bienen und der Natur insgesamt ist bei allen Anbietern Thema. Besonders aber bei der örtlichen Gruppe des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) kommt es schnell zur Diskussion über die Umweltstandards in der Gemeinde.

Hier am Stand, wo ausnahmslos Wildblumen und -kräuter verschenkt werden, klagen Besucherinnen und Besucher über zahlreiche Baumfällungen im Gemeindegebiet. Sabine Guhrke, die Sprecherin der Ortsgruppe, bestätigt das, kritisiert dabei vor allem die Ersatzpflanzungen außerhalb des Gemeindegebiets. „Kommen Sie doch bitte auch in die Ausschüsse und die Gemeindevertretung und sagen sie das dort“, wirbt sie für Unterstützung.

Von Udo Böhlefeld