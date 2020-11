Blankenfelde-Mahlow

„E-Mail für Dich“ hieß vor reichlich 20 Jahren eine romantische Hollywood-Komödie, die erfolgreich in deutschen Kinos gezeigt wurde. Tom Hanks und Meg Ryan lernen sich – in ihren Filmrollen – zuerst über E-Mail kennen. Immer wieder ploppt am Computer der Hinweis auf, dass eine neue Nachricht eingegangen sei. Das alles war damals noch weniger etabliert als heute, aber deutete schon an, wohin die technologische Reise gehen könnte.

Zehn Jahre später, bei der Planung des letztlich nicht gebauten Rathauses von Blankenfelde-Mahlow 2010/2011, war die Elektropost schon akzeptierter Standard – und es scheint beim Mailen auf eine eigene Art vertraulich zugegangen sein. Karlheinz M., einer der fünf derzeit vor dem Landgericht Potsdam angeklagten Berater, Planer und Bauunternehmer, soll E-Mails verschickt haben, an deren Anfang in großen Buchstaben das Wort „N I C H T – M A I L“ (Nicht-Mail) stand. Insgesamt drei solcher sichergestellten Texte ließen die Staatsanwälte aus Neuruppin, die die Anklage wegen Bestechung, Bestechlichkeit und Betruges erhoben haben, am Freitag an die Wand des Gerichtssaales werfen.

Empfehlung für Zeitschiene ging vorab an ein Planungsunternehmen

Um digital mitgeteilte Zuneigung ging es dabei vor zehn Jahren allerdings nicht, dafür um Hinweise für das Geschäftliche. Karlheinz M., der alle Vorwürfe bestritten hat, aber sonst keine Aussage tätigen will, soll eine dieser „Nicht-Mails“ an den Mitangeklagten Klaus-Dieter A. privat gesendet haben. Im Anhang: Eine Empfehlung zur Zeitschiene für die Rathausplanung. Warum A., der damals das letztlich bei der Ausschreibung erfolgreiche Planungsunternehmen leitete, dies bekommen sollte, blieb am Freitag offen. M. soll außerdem eine Bewertungsmatrix, die die zuständige Kommission bei der Auswahl des Planers zugrundelegen sollte, vorab versendet haben.

Die Angeklagte Ilona L., damals Beraterin der Gemeinde, hat nach eigener Aussage von dieser Extra-Konversation ihres Auftragnehmers Karlheinz M.s nichts gewusst. Sie habe erst aus den Ermittlungsakten davon erfahren, sich aber nicht betroffen gesehen. L., die mittlerweile vier Verhandlungstage hintereinander ausgesagt hat, war wohl schon bei anderen E-Mails von M. an Privatadressen von Rathausmitarbeitern in CC gesetzt worden, erhielt also eine Kopie. Ob sie diese bekommen und gelesen hatte, hatte sie vor einigen Wochen nicht mehr gewusst. Andererseits beschrieb sie das Verhältnis zu M. zu Zeiten des Rathausbaus als vertrauensvoll, er erhielt für seine Tätigkeit für L.s Firma knapp zwei Drittel des Honorares.

Am achten Verhandlungstag am 4. Dezember könnten die übrigen Angeklagten aussagen. Der Prozess wird wie geplant fortgesetzt; Anträge auf Aussetzung und Neubeginn wies die 5. große Strafkammer zu Beginn der Verhandlung am Freitag zurück.

Von Ingmar Höfgen