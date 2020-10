Potsdam

Mit einer Schrotflinte hat Bernd S. seinen Geschäftspartner Serif G. ins Gesicht geschossen, der sei sofort tot gewesen – das ist nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft am 18. Januar 2020 an der Blankenfelder Dorfstraße vorgefallen. Es sei ein Unfall gewesen, beteuert der Angeklagte Bernd S. Er muss sich wegen Totschlages an dem 59-jährigen Serif G. verantworten. Dafür stehen laut Gesetz in der Regel zwischen fünf und 15 Jahren Gefängnis.

Am Dienstag begann der zweite Verhandlungstag des Prozesses am Landgericht Potsdam, bei dem vor allem der Angeklagte die Gelegenheit bekam, seine Version der Geschichte zu beleuchten.

Ähnlich wie schon beim Prozessauftakt am 9. Oktober war das Interesse groß. Nur sieben Zuschauer waren aufgrund der Corona-Situation erlaubt, viele Freunde und Angehörige mussten vor der Tür warten. Zwei Angehörige haben sich Anwälte genommen und nehmen als Nebenkläger am Strafprozess teil.

Die Tatwaffe: Eine Schrotflinte aus den USA

Bevor die Verhandlung begann, wurde ein dreieinhalbstündiges Video gezeigt, in dem die Polizei den Tathergang mit Hilfe des Angeklagten rekonstruiert hat. Ein Polizist mimt das spätere Opfer, Serif G. Bernd S. und Serif G. hatten sich aufgrund eines Geschäfts auf dem Schrottplatz des Angeklagten getroffen: Serif G. wollte Bernd S. eine Waffe abkaufen. Eine Schrotflinte aus den USA, die später zur Tatwaffe werden sollte.

Die Waffe hätte sich schon länger in Bernd S. Besitz gefunden. Er habe nach eigenen Angaben aber keine Ahnung von Waffen und wollte „das Ding loswerden.“ Der Angeklagte zeigt die Waffe, die er in einem Container auf seinem Anwesen verwahrte, seinem Bekannten. Dieser befand die Waffe für zu lang, woraufhin beide kurzerhand ein Stück des Holzschaft absägten. Bernd S. sagte aus, er sei fest davon überzeugt gewesen, dass er die Waffe zuvor komplett entladen hätte.

War sie aber nicht. Bernd S. gab an, dass er seine Meinung nach dem Gespräch mit Serif G. geändert hätte: Er wollte die Waffe doch nicht verkaufen. Er habe Angst, dass Serif G. „irgendwas anstelle“ und er damit in Verbindung gebracht werden würde. Bernd S. habe dann in „Rambomanier“, wie er sagt, die Waffe in die Luft gehalten und sie „durchgeladen“. „Diese Waffe kriegst du nicht“, soll er dabei gesagt haben. Daraufhin habe ihn Serif G. angebrüllt. Bernd S. gab an, dass er davon so erschrocken war, dass er nach hinten taumelte und dabei den Schuss auslöste.

Leiche im Keller

Ein Waffenexperte von der Kriminalpolizei bestätigt, dass der Tathergang nicht unrealistisch sei:„Wenn man aus dem Gleichgewicht kommen würde, könnte man reflexartig einen Schuss lösen.“ Auch sei es denkbar, dass sich doch noch Munition im Magazin befunden hätte, die dann beim Durchladen der Waffe „in Rambomanier“ von Bernd S. in den Lauf der Waffe gelangten.

Nach der Tat habe Bernd S. die Leiche in Malervlies und Folien gewickelt, mit Klebeband verzurrt und in seinen Keller gebracht. Er sei „wie ferngesteuert“ gewesen, während er die Spuren der Tat beseitigte. Am nächsten Morgen beschloss Bernd S. sich der Polizei zu stellen. Ein Großaufgebaut der Polizei sicherte daraufhin das Areal, die Mordkommission ermittelte.

Bernd S. und Serif G. sind Bekannte, haben zuvor schon Gebrauchtwagen miteinander gehandelt. „Wir haben uns gut verstanden“, beschreibt der Angeklagte das Verhältnis. Sie wären oft zusammen Essen gegangen, hätten sich gegenseitig Urlaubsbilder geschickt. Während der Vernehmung beteuerte er mehrfach, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe und dass er nicht aus böser Absicht gehandelt habe.

Ob Unfall oder nicht, diese Frage wird sich in den nächsten Wochen klären: Insgesamt sind vor der 1. Großen Strafkammer bisher zwölf Verhandlungstage abgesetzt. Ein Urteil wird Anfang Dezember erwartet.

Von Lena Köpsell