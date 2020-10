Blankenfelde

Ein Schuss mit der Schrotflinte in die untere Gesichtshälfte, das Opfer sofort tot – das ist nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft am 18. Januar 2020 an der Blankenfelder Dorfstraße geschehen. Seit dieser Woche muss sich der Blankenfelder Bernd S., dem das Anwesen gehört, vor dem Landgericht Potsdam wegen Totschlages an dem 59-jährigen Serif G. verantworten. Dafür stehen laut Gesetz in der Regel zwischen fünf und 15 Jahren Gefängnis.

Zwei Tage nach dem Geschehen, das das Gericht bis zum 3. Dezember aufklären will, ahnte auch die Nachbarschaft, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Am 20. Januar sicherte ein Großaufgebot der Polizei das Areal, die Mordkommission ermittelte. Zuvor soll S. die Polizei angerufen und sich selbst gestellt haben. Zahlreiche Personen, die den 59-jährigen Bosnier, ihren Angehörigen und Freund, nicht mehr erreichen konnten, versammelten sich damals ebenfalls vor dem Grundstück.

Entsprechend groß war das Interesse auch zum Prozessauftakt am Donnerstagnachmittag. Die – corona-bedingt – nur sieben Sitzplätze im Verhandlungssaal reichten für die Öffentlichkeit bei Weitem nicht aus, viele Männer und Frauen mussten vor der Tür warten. Zwei Angehörige haben sich Anwälte genommen und nehmen als Nebenkläger am Strafprozess teil.

Angeklagter Imbissbetreiber lässt sich zu Vorwürfen nicht ein

Zum Vorwurf der Staatsanwaltschaft hat sich der Angeklagte Bernd S., der einen Imbiss betreibt, am ersten Verhandlungstag noch nicht eingelassen. Das könnte am 27. Oktober geschehen, wenn die Verhandlung fortgesetzt wird. Zuvor soll ein mehrstündiges Video gezeigt werden, in dem die Polizei die Tat nachzustellen versucht hat; auch die beiden Beamten, die Urheber des Videos sind, sollen vor Gericht aussagen. Ebenfalls geladen ein Waffenexperte. Dem Vernehmen nach soll sich S. bisher unter anderem damit verteidigt haben, dass er die Waffe nicht für geladen hielt.

Der Tat vorausgegangen sein soll eine Auseinandersetzung wegen vorangegangener Geschäfte. Kurz nach dem Polizeieinsatz berichteten Bekannte des Opfers, dass der Angeklagte und das spätere Opfer über einen Autokauf verhandelt haben sollen, auch von einem Grundstücksgeschäft war später die Rede.

Insgesamt sind vor der 1. Großen Strafkammer bisher zwölf Verhandlungstage abgesetzt.

