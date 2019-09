Blankenfelde-Mahlow/Rangsdorf

Am 22. September steht die Entscheidung an, wer in den kommenden acht Jahren an der Spitze der Gemeinden Blankenfelde-Mahlow und Rangsdorf steht. In der Stichwahl um das Bürgermeisteramt stehen sich in Blankenfelde-Mahlow Michael Schwuchow ( SPD) und Andreas Buch ( CDU) gegenüber, in Rangsdorf tritt Amtsinhaber Klaus Rocher ( FDP) gegen seinen Herausforderer Oliver Scharfenberg (Die Rangsdorfer) an. Im Vorfeld von beiden Wahlen plant die MAZ ein Streitgespräch mit den jeweiligen Kandidaten zu führen. Welche Fragen haben Sie, Liebe Leser, an die beiden Bürgermeisterkandidaten in Ihrer Gemeinde? Schicken Sie diese bis Montag, 9. September, an die E-Mail-Adressezossen@maz-online.de. Wir werden Ihre Fragen dann im Gespräch berücksichtigen.

Von MAZonline