Blankenfelde-Mahlow: Rettet das Regenwasser in Waldblick

Die Initiative Waldblick gibt sich weiter streitsam, wenn es um die Niederschlagsentwässerung des Ortsteiles im Norden Mahlows geht. „Wir fordern weiterhin, das Niederschlagswasser nicht in Nord- und Ostsee abzutransportieren, sondern es an Ort und Stelle zu belassen“, so der Sprecher der Initiative.

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow plant im Zusammenhang mit der Erneuerung des Straßennetzes auch eine zentrale Niederschlagsentwässerung, die im Zusammenhang mit den zu erneuernden Straßen erstellt werden soll. Dabei soll das Wasser mithilfe eines Schöpfwerkes am Lüttkesee in den Mahlower Seegraben befördert werden. Der wiederum mündet in den Nuthegraben. Die Mitglieder der Initiative Waldblick befürchten nun, dass so das Niederschlagswasser auf diesem Weg weiter nach Nord- und Ostsee befördert wird.

Die Gemeinde begründet diese Art der Niederschlagsentwässerung damit, dass die „Starkregenereignisse in den letzten Jahren enorm zugenommen“ hätten. Die Niederschlagsereignisse der letzten Jahre hätten gezeigt, „dass es angeraten ist, bei aktuellen Planungen eine Erhöhung der so genannten “Sicherheiten“ zu berücksichtigen. Klimawissenschaftler würden darüber hinaus eine weitere Zunahme derartiger Starkregen prognostizieren.

Für Peter Abend, der an der Marienfelder Straße in Waldblick lebt, ist die Planung der Gemeinde völlig unverständlich. „Die Mitglieder der Initiative Waldblick sind der Ansicht, dass statt der zentralen Entwässerung besser im Sinne der Umwelt eine dezentrale Versickerung der immer geringer werdenden Niederschläge vorgesehen werden sollte.“ Denn Abend und seine Initiative haben sich die Statistiken des Deutschen Wetterdienstes angesehen und fühlten sich damit in ihren eigenen Beobachtungen mehr als bestätigt.

„Es fällt immer weniger Regen“

„In den letzten 25 Jahren hatten wir in Waldblick keinerlei Probleme mit Starkregenereignissen“, sagt er. „Im Gegenteil: Es fällt immer weniger Regen.“ Sowohl in der Häufigkeit wie auch in der Intensität der Niederschläge sei ein deutlicher Abwärtstrend zu beobachten. Und für die Zukunft sei vermutlich auch keine andere Entwicklung zu erwarten. „Wissenschaftliche Prognosen deuten eher auf zunehmende Dürreperioden und stärkere Trockenheit für unsere Gegend hin“, sagt er. Deshalb plädiert die Initiative Waldblick dafür, das Regenwasser wie in der Vergangenheit versickern zu lassen. „Im Sinne des Umweltschutzes fordere ich stellvertretend auch für unsere Vereinsmitglieder eine dezentrale Niederschlagsentwässerung im Gemeindeteil Waldblick, vorzugsweise durch Mulden und Gräben.“

Peter Abend wohnt seit 1998 an der Marienfelder Straße und beobachtet seitdem auch die Niederschläge mit eigenen Messungen. In der Argumentation für die natürliche Versickerung stützt er sich aber auf Daten des Deutschen Wetterdienstes für Schönefeld. Demnach hat nicht ein einziges Starkregenereignis der letzten zwanzig Jahre zu Überschwemmungen geführt. Peter Abend: „Im Lüttkegraben hab ich zuletzt am 4. April 2004 Wasser gesehen“, sagt der ehemalige Ingenieur. „Seitdem ist der Graben, der Mahlower Grenzgraben und auch der Mahlower Pfuhl trocken.“

Die Planung der Gemeindeverwaltung sieht einen kompletten Neubau eines Schöpfwerkes am Lüttkesee vor. Auf Anfrage von Peter Abend erklärte die Untere Wasserbehörde in Luckenwalde, dass sie keinerlei Bedenken gegen das Schöpfwerk habe, das werde immerhin nur gebraucht, wenn die Kapazität des Lüttkesees erschöpft sei. Allerdings glaubte die Untere Wasserbehörde bis vor kurzen auch, dass das Schöpfwerk am Lüttkesee immer noch seine Funktion erfüllt. Erst die Anmerkung von Peter Abend, dass es seit zehn Jahren außer Betrieb sei, führten in Luckenwalde zu neuen Erkenntnissen.

