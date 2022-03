Blankenfelde-Mahlow

Ziel des Großprojekts Dresdner Bahn ist es, eine zweigleisige Fernbahnstrecke herzustellen und so die Reisezeit zwischen Berlin und Dresden zu verkürzen. Für die Menschen in Blankenfelde-Mahlow bedeutet das zunächst Baulärm und Verkehrseinschränkungen. An vielen Bahnübergängen haben die Arbeiten längst begonnen. Voraussichtlich soll der Umbau der Strecke 2025 abgeschlossen werden.

Bei einer Informationsveranstaltung am Mittwochabend gab die Deutsche Bahn den Baufortschritt bekannt und legte alle Einschränkungen im Jahr 2022 offen. Auch über ein Konzept für Lärmschutz wurde gesprochen. Die Veranstaltungen wurde aufgenommen und ist auf der Internetseite der Deutschen Bahn abrufbar.

S2 gesperrt: Busse fahren zwischen Priesterweg und Blankenfelde

Ab dem 4. April wird es für Pendler unbequem: Die S-Bahn wird dann nicht mehr durchgängig von Blankenfelde ins Berliner Stadtgebiet fahren. „Die Einschränkungen sind leider notwendig, um die entsprechenden Arbeiten entlang der Strecke vornehmen zu können“, sagte Marcus Reuner, Projektleiter der Dresdner Bahn.

Die Strecke zwischen Priesterweg und Blankenfelde wird vom 4. April bis zum 9. Mai gestrichen sein. Vom 9. Mai bis zum 10. Dezember kommt es zu einer Streckensperrung zwischen Lichtenrade und Blankenfelde. Dass diese Totalsperrung mehr Zeit in Anspruch nimmt, liege daran, dass die komplette Verkehrsstation in Lichtenrade umgebaut werde und in dem Abschnitt außerdem nur ein Gleis zur Verfügung stehe, so Reuner. Vom 11. Dezember bis voraussichtlich zum 17. April 2023 wird die Strecke zwischen Mahlow und Blankenfelde gestrichen sein.

Die S 2 wird bis zum 9. Mai am Priesterweg enden. Ersatzverkehr mit Bussen wird es auf drei separaten Linien zwischen Blankenfelde und Priesterweg geben, die überwiegend im Zehn-Minuten-Takt fahren sollen.

Rammarbeiten an Berliner Straße in Mahlow erst nachmittags

Für die Zeit der Arbeiten an der Bahnüberführung an der Berliner Straße wurde ein barrierefreier Fußgängerüberweg mit Aufzügen bereitgestellt. „Der Gedanke dieses Angebot zu schaffen, war positiv und sollte die Akzeptanz der Anwohner steigern“, so Benjamin Döring, Teilprojektleiter der Dresdner Bahn. Dort komme es an den Aufzügen immer wieder zu Beschädigungen. Das sei ärgerlich. „Wir geben unser Bestes, aber vor Vandalismus sind wir nicht geschützt“, sagte Döring zur Erklärung.

Die Verkehrsfreigabe soll voraussichtlich im ersten Quartal 2023 erfolgen. Bis dahin erfolgt die Umleitung über den Bahnübergang an der Trebbiner Straße. Eine Lärmschutzwand soll im Mai errichtet werden. Mit der Kita „Kleine Strolche“ habe man sich darauf verständigt, dass laute Arbeiten erst nach der Mittagsschlafzeit der Kinder durchgeführt werden.

Im Bahnhof Mahlow soll außerdem der Personentunnel zum Teil erneuert werden. Ab April bis voraussichtlich Dezember ist er daher nicht benutzbar. Fuß- und Radfahrer können die Gleise für diese Zeit am Bahnübergang an der Trebbiner Straße passieren.

Baulärm: Nachtarbeiten nicht ausgeschlossen

Sorge vieler Anwohner ist der Lärm, der mit den Bauarbeiten einhergeht. Um diese zu minimieren, habe man sich darauf geeinigt, dass Bauarbeiten überwiegend tagsüber stattfinden sollen. „Nachtarbeiten sind aber nicht ausgeschlossen“, so der Baulärm-Beauftragte Müller, „leider wird das aufgrund des Bauablaufs oder der Betriebstechnik manchmal nicht anders gehen.“ Nachtarbeiten müssen aber vorher beim Landesamt für Umwelt beantragt und genehmigt werden. Besonders lärmrelevante Baumaßnahmen, wie etwa das Rammen, sollen - insofern es das Bauverfahren hergibt - vermieden werden.

Ersatzwohnraum für Anwohner

Baulärmprognosen sollen im Vorfeld außerdem ermitteln, welche Gebäude einen Lärmpegel von mehr als 70 dB(A) zu erwarten haben. „Die Anwohner in den entsprechenden Gebäuden werden dann von uns informiert, dass sie einen Ersatzwohnraum gestellt bekommen“, so Müller. Ansprechpartner, an die sich die Bewohner wenden können, werden in einem Schreiben mitgeteilt. Die Lärmschutzwände werden in den Berechnungen nur berücksichtigt, insofern sie schon wirksam sind, also ohne größere Lücken stehen.

Von Franziska von Werder