SPD will Tagesmüttern Bonus zahlen

Blankenfelde-Mahlow

Der Job der Tagesmutter war früher offenbar attraktiver als heute. Es habe eine Zeit gegeben, in der in Blankenfelde-Mahlow 36 Kindertagespflegepersonen aktiv waren, sagt die örtliche SPD-Fraktionschefin Katja Grassmann. 36 Tagesmütter und -pfleger – wenn jede davon fünf Kinder betreut, sind immerhin schon mal 180 Kinder versorgt.

Die Zahl der Kindertagespflegepersonen in Blankenfelde-Mahlow hat sich seither allerdings halbiert. Es gebe noch 18, sagt Katja Grassmann. Bis auf einen Mann sind alle Frauen. Die Gründe für den Rückgang seien vielfältig. „Einer ist aber die schlechte Bezahlung.“

Bei fünf Kindern 500 Euro pro Monat

Die SPD-Fraktion hat deshalb in die jüngste Sitzung der Stadtverordneten einen Antrag eingebracht, der die Situation für Tagesmütter in Blankenfelde-Mahlow grundsätzlich verbessern soll. Die Fraktion schlägt vor, dass die Gemeinde den Tagesmüttern zusätzlich zu dem Entgelt, das sie ohnehin vom Landkreis bekommen, noch einen Bonus zahlt. Die Idee: Eine Tagesmutter, die fünf Kinder acht Stunden lang betreut, erhält pro Monat und Kind 100 Euro. Das wäre immerhin ein Zugewinn von 500 Euro pro Monat.

Mit diesem Anreiz solle dafür gesorgt werden, dass sich wieder mehr Tagespflegepersonen in Blankenfelde-Mahlow bereit erklären, Kinder zu betreuen, was der Gemeinde auch helfen würde, den zwischenzeitlichen Betreuungsengpass zu beheben. „Wir als finanzkräftige Gemeinde können einen solchen Zusatz zahlen“, sagt Katja Grassmann. Im Übrigen sei das nicht nur hilfreich, um die Betreuung der Kinder abzusichern, sondern auch ein Beitrag dazu, die Position der betroffenen Frauen zu stärken.

Schwuchow : „Müssen das durchrechnen“

Ein solcher Vorstoß hat in Brandenburg bisher Seltenheitswert – zumal die wenigsten Kommunen über ausreichend Geld verfügen dürften, um solche Maßnahmen überhaupt in Erwägung zu ziehen. Blankenfelde-Mahlow hingegen gilt nicht zuletzt aufgrund der Steuerkraft des größten Arbeitgebers Rolls-Royce als durchaus wohlhabende Gemeinde.

Ob es aber tatsächlich zu der finanziellen Unterstützung für Tagesmütter kommt, wurde am Donnerstag in der Gemeindevertretung noch nicht entschieden. Der Antrag wurde in den Bildungsausschuss und den Finanzausschuss verwiesen, weil erst einmal der Betreuungsbedarf und der Finanzbedarf geklärt werden muss. „Wir müssen das auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten durchrechnen“, sagt Bürgermeister Michael Schwuchow.

Gemeinde will auch Kita bauen

Denn wenn eine Tagesmutter mit fünf Kindern 500 Euro im Monat zusätzlich bekommt, wären das bei 18 Tagesmüttern pro Jahr immerhin rund 100.000 Euro, die die Gemeinde bezahlen müsste. „Wenn sich die Zahl der Tagesmütter dann signifikant erhöht, erhöht sich natürlich auch die Summe. Da müssen wir schauen, inwieweit das aus diesem Blickwinkel sinnvoll ist“, so Schwuchow.

Denn: Blankenfelde will in diesem Jahr auch mit dem Bau einer Kita beginnen. Das Geld dafür ist bereits im Haushalt eingestellt, in den kommenden Monaten soll auch eine Entscheidung über den Standort fallen. Und laut Aussagen der stellvertretenden Bürgermeisterin Marion Dzikowski im jüngsten Bildungsausschuss ist die Kitaplatzmisere in Blankenfelde nicht so groß, dass mit allen Mitteln dagegen vorgegangen werden müsste. „Wir haben derzeit eher ein Hortproblem als ein Kitaproblem“, sagte Dzikowski.

Starkes Wachstum steht bevor

Andererseits hatte Bürgermeister Michael Schwuchow zuletzt selbst ein starkes Wachstum seiner Gemeinde angekündigt. In den nächsten 15 Jahren sei mit einem Einwohneranstieg von jetzt knapp 30.000 Einwohnern auf bis zu 50.000 Einwohner zu rechnen, sagte er. Wenn es wirklich so kommt, dürfte der Betreuungsbedarf weiter steigen.

