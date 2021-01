Blankenfelde-Mahlow

Peter Abend, sachkundiger Einwohner im Bauausschuss Blankenfelde-Mahlows, hat sich wegen „nicht ordnungsgemäßer Niederschriften zu Gemeindevertretungen, Ausschüssen und Ortsbeiräten“ an den Landkreis gewandt.

Konkreter Anlass für den sachkundigen Einwohner aus Waldblick war dabei eine Sitzung der Gemeindevertretung (GV) im Februar 2020. Unter dem Tagesordnungspunkt Einwohneranfragen habe er gesagt: „Bei der Erschließung/dem Ausbau der Straßen soll beachtet werden, dass das Niederschlagswasser nicht in den Mahlower Seegraben gepumpt wird.“ Einen Monat später erschien das Protokoll der Sitzung im Ratsinformationssystem der Gemeinde. Darin hieß es „bei der Erschließung/dem Ausbau der Straßen soll beachtet werden, dass das Niederschlagswasser in den Mahlower Seegraben gepumpt wird.“

Anzeige

Aussage ins Gegenteil verkehrt

„Das bedeutet, dass meine Aussage ins Gegenteil verkehrt wurde“, hat Abend inzwischen an Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) geschrieben. Zuvor hatte er bereits im April vergangenen Jahres versucht, das Protokoll korrigieren zu lassen. „Daraufhin hat mir der Bürgermeister am 23. April geantwortet, dass die falsche Zitierung meines Redebeitrages bereits Teil eines offiziellen und deshalb nicht mehr veränderbaren Dokumentes sei“, sagt Abend.

Erst in der folgenden GV-Sitzung am 5. Mai sei die Einwendung abgestimmt und genehmigt worden. Im Sitzungskalender erschien dann zu der GV-Sitzung der Hinweis „ACHTUNG! Zu dieser Niederschrift wurden in der Sitzung 4/2020 am 05.05.2020 genehmigte Einwendungen erhoben.“ Die ursprüngliche Niederschrift sei aber nicht verändert worden. Peter Abend: „In mindestens zwei öffentlichen, amtlichen Dokumenten wird also eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet.“

Auf MAZ-Anfrage erklärte der Landkreis, dass die Kommunalaufsicht ausschließlich im öffentlichen Interesse tätig wird. Private Interessen vertrete sie nicht. Deshalb liege auch das Schreiben von Peter Abend außerhalb ihrer Zuständigkeit.

Von Udo Böhlefeld