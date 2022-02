Blankenfelde-Mahlow

Sie sehen aus wie Zecken. Mit bloßem Auge sind sie kaum zu unterscheiden. Bettwanzen haben in den vergangenen Jahren an Zahl rapide zugenommen. Und da kommen Adam Tesmer (41) aus Blankenfelde-Mahlow und sein Airedale Terrier Tylor ins Spiel: Tesmer rückt den lästigen Blutsaugern mit dem ausgebildeten Spürhund Taylor auf den Panzer.

Bettwanzen sind nicht eigentlich gefährlich für den Menschen. Aber lästig. Sie kommen des Nachts aus ihren Löchern und suchen die menschliche Wärme, den Geruch oder den Atem. Haben sie ihr Opfer gefunden, dann beißen sie zu und ernähren sich vom menschlichen Blut. Sind sie satt, verstecken sie sich im Lattenrost, in Verschraubungen oder in den Kunststoffkappen.

Eine Bettwanze beim Blutsaugen auf menschlicher Haut, veröffentlicht von der Harvard Universität. Quelle: Piotr Naskrecki/Harvard University/dpa

Adam Tesmer ist gelernter Kaufmann aus Berlin

Adam ist eigentlich Kaufmann, hat noch bei der AEG im Berliner Norden seine Ausbildung gemacht. Aber das war so gar nicht sein Job. So hat er umdisponiert und beim TÜV Nord eine Ausbildung zum Schädlingsbekämpfer gemacht.

„Die Idee mit den Bettwanzen-Spürhunden kommt aus den USA“, erklärt Adam die Anfänge. „Dort gab es um die Jahrtausendwende in New York so viele Bettwanzen, dass jemand auf die Idee mit den Spürhunden gekommen ist.“ 10 000 Euro kosteten die ersten Bettwanzen-Spürhunde in Deutschland, weil sie per Schiff aus den USA in die neue Bettwanzen-Boom-Region kamen.

Bettwanzen-Spürhund Taylor Quelle: Udo Böhlefeld

Schädlingsbekämpfer hat 700 Einsätze wegen Bettwanzen pro Jahr

Die unangenehmen Beißer galten lange als fast ausgestorben hierzulande. Selten mal, dass ein Schädlingsbekämpfer wegen ihnen aktiv werden musste. „Damals hatten wir vielleicht so sechs oder sieben Einsätze pro Jahr, bei denen es um Bettwanzen ging. Heute sind es an die 700.“ Wenn Taylor und Adam sich auf den Weg machen, um einem Bettwanzenverdacht nachzugehen, dann geht es heute sehr oft in größere Häuser.

Ein kleines Päuschen, bevor es wieder ans Schnüffeln geht. Quelle: Udo Böhlefeld

Kinos, Hotels, Jugendherbergen lassen ihre Unterkünfte gerne auch vorbeugend auf die „Lästlinge“ hin untersuchen. Wenn Adam dem Airedale Terrier dann den Lauf lässt, ist der freundliche Hund kaum noch zu halten. Seine empfindliche Nase nimmt den Geruch der Wanzen selbst dann noch auf, wenn diese wie im Versuch in fest verschlossenen Röhrchen sind. Natürlich weiß der inzwischen vierjährige Taylor, dass eine Belohnung auf erfolgreiche Arbeit folgt. „Dabei müssen wir gerade bei solchen größeren Objekten öfter eine Pause einlegen“, sagt Adam. „Auf zwanzig Minuten Arbeiten folgt eine Stunde Pause.“

Aus Süddeutschland nach Blankenfelde-Mahlow

Taylor wurde bereits in Deutschland ausgebildet. „Er kommt aus Süddeutschland und ist tatsächlich nur für seine Arbeit ausgesucht worden. Dabei war die menschliche Körpergröße Vorbild.“ Die Bettwanze tritt, wie es der Name schon sagt, anfangs fast ausschließlich im Bett auf. „Die wichtigste Rolle spielt aber natürlich die Nase des Hundes. Er muss ja in fast jeder Ritze schnüffeln.“

Die anschließende Demonstration von Taylors Fähigkeiten ist beeindruckend. Während er im einen Moment noch auf dem Boden ruht und gar nicht mitbekommt, wie Adam die Röhrchen mit den Bettwanzen versteckt, geht er im nächsten Moment auf die Suche. In der etwa 40 bis 50 Quadratmeter großen Wohnküche hat er dabei schnell ein Möbel ausgemacht, das ihm die nähere Inspektion wert zu sein scheint.

Natürlich gibt es eine Belohnung für getane Arbeit. Quelle: Udo Böhlefeld

Adam Tesmer bezahlte 7000 Euro für die Ausbildung des Spürhunds

Zwischen und unter den Kissen einer großen Couch findet der Terrier die lästigen Wanzen. Immer noch im fest verschlossenen Röhrchen. Die würden nämlich, einmal freigelassen und erfolgreich auf der Suche nach Buffet auf zwei Beinen, immer wieder an den Ort ihres Erfolges zurückkehren. Ihre Bisse lösen bei vielen Menschen Juckreiz aus oder lassen im Regelfall leicht entzündete Bissstellen zurück. Anders als die Zecke sind sie normalerweise aber nicht Überträger von Krankheiten wie der Borreliose.

Knapp 7000 Euro hat Adam der Airedale Terrier und seine Ausbildung gekostet. Auch Adam selbst musste drei Monate in die Ausbildung, um mit die Hundeführung zu erlernen. Dem Hund tut das in seinem Wesen keinen Abbruch. Unlängst erst hat er Reißaus genommen, als er seine Chance gekommen sah. Da war er für zehn Stunden weg. „Natürlich ist es schade um das Tier, dann kam aber auch der zweite Gedanke. Die Ausbildung dauert ein halbes Jahr. Was mach ich jetzt?“

Nach den zehn Stunden war Taylor 15 Kilometer weiter. In Diedersdorf wurde er gefunden. „Jetzt läuft er nur noch mit GPS, das ist nicht groß aufwändig und kostet nicht viel. Aber so sparen wir uns und ihm sehr viel Stress.“ Klar, dass Adam sich große Sorgen machte. Vor seinem geistigen Auge spielte sich ein Unfall mit einem Auto ab, ein Hundediebstahl – oder vielleicht sogar der Wolf? Alles gut gegangen. Unweit des Spargelhofs Diedersdorf hat ihn jemand eingefangen.

Adam Tesmer ist erreichbar über www.gts-schadlingsbekampfung.de

Von Udo Böhlefeld