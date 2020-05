Software-Fehler führt zu Diskussionen

Blankenfelde-Mahlow

Wie in den meisten Städten und Gemeinden des Landes lag auch in Blankenfelde-Mahlow der politische Betrieb zuletzt auf Eis. Zu seiner ersten Sitzung traf sich das Gremium in der Mehrzweckhalle der Herbert-Tschäpe-Schule.

23.000 Euro Defizit

Ein Fehler in der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 führte dazu, dass die Gemeindevertreter den Haushalt noch einmal verabschieden mussten. Ein Softwarefehler habe dazu geführt, dass ein „Defizit von 23.000 Euro im Gesamthaushalt entstanden sei, der erst der Kommunalaufsicht aufgefallen sei“, sagte Bürgermeister Michael Schwuchow ( SPD). Dass es dennoch zu einer längeren Diskussion kam, bevor der Haushalt nunmehr endgültig verabschiedet wurde, lag vor allem an weiteren technischen Problemen. So hatte die Verwaltung den Gemeindevertretern die erforderlichen Unterlagen relativ spät übermittelt, in der Mehrzweckhalle Dahlewitz existiert darüber hinaus weder ein Wlan, noch ist im Ortsteil Dahlewitz die Mobilfunkverbindung auf einem Stand, der Internetverbindungen ermöglicht. Erst die Übermittlung des Beschlussvorschlages an die CDU-Fraktion auf einem einfachen Blatt Papier führte zum positiven Votum der Vertretung.

Von Udo Böhlefeld