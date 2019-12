Blankenfelde-Mahlow

Ein Unbekannter band am frühen Samstagmorgen einen Staubsauger samt Verlängerungskabel an der Fußgängerbrücke über die B 96 fest und warf das Haushaltsgerät auf die Fahrbahn. Zum Glück geriet niemand in Gefahr. Beamte konnten den Staubsauger von der Straße räumen. Beobachtungen und Hinweise zum nächtlichen Geschehen bitte an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline