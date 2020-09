Blankenfelde-Mahlow

Späte, aber desto größere Freude bei Familie Gholami in Blankenfelde-Mahlow: Nach den Corona-Beschränkungen gab es dort eine Sterntaler-Bescherung für die ganze Familie Ende September.

Sheina Gholami (30) lebt mit ihren drei Kindern seit Ende vergangenen Jahres in einer noch immer nicht vollständig eingerichteten Wohnung. Aber es wird so langsam. Einen großen Teil tragen dazu auch die MAZ-Leserinnen und -Leser, die für die Sterntaler-Aktion gespendet haben. Einen Möbelgutschein wird die junge Afghanin nutzen, um in den nächsten vierzehn Tagen die Möblierung der Wohnung komplettieren.

Anzeige

Tausende Kilometer über die Balkanroute

Als die MAZ die Familie in der ersten Märzwoche zum ersten Mal besuchte, war vom gar nicht mehr so fernen Corona-Lockdown noch keine Rede. Man trank Tee, die Mutter erzählte von ihrer Flucht aus dem krisengebeutelten Afghanistan. Frau K. aus Blankenfelde-Mahlow, die sich seit 2016 liebevoll um die ganze Familie kümmert, aber lieber nicht mit Bild oder Namen in der Zeitung stehen möchte, hilft beim Übersetzen und Erklären. „Ich kenne die Geschichte ja schon“, sagt sie. Zu Fuß, per Schiff, mit Bus und Bahn ging es tausende Kilometer über die damals noch offene Balkanroute in Richtung Deutschland. Sohn Soleil, der damals gerade sieben Jahre alt war, erinnert sich vor allem noch an die unendlich weiten Wege, die sie zu Fuß gelaufen sind. Ende 2015 kam die damals noch komplette Familie im Notaufnahmelager am Jühnsdorfer Weg in Blankenfelde-Mahlow unter.

Die Sterntaler-Familie Gholami freut sich über die Bescherung im September Quelle: Udo Böhlefeld

Im Notaufnahmelager geschah auch das Unglück, das dazu führte, dass Sheina mit den Söhnen alleine ist. Ein Unfall mit elektrischen Leitungen überlebte Sheinas Mann Safiolah, Vater der drei Söhne, nur schwerverletzt. Er ist bis heute schwerstbehindert. Seit dem Unfall ist er nicht ansprechbar, inzwischen liegt er in einer Pflegeeinrichtung für Schwerstbehinderte in Zossen. Noch immer geht es ihm gleichbleibend schlecht, ansprechbar ist er bis heute nicht. Trotzdem fährt die Ehefrau im Durchschnitt alle zwei Wochen nach Zossen, um ihren Mann zu besuchen.

Helferin ist längst zur Oma geworden

Soleil, inzwischen 12 Jahre alt, und sein Bruder Omid (10) gehen beide in die fünfte Klasse. Soleil in die Waldschule in Mahlow, Omid besucht die Ingeborg-Feustel-Schule. Beide sprechen die deutsche Sprache hervorragend – ein Verdienst von Frau K., die beim Deutsch lernen, aber auch bei den anderen Hausaufgaben hilft. Damit nicht genug, begleitet sie die Afghanin, wann und wo immer es nötig ist. Längst ist sie so zur „Oma“ geworden. Und die Oma hat sich auch dafür eingesetzt, dass Familie Gholami zur Sterntaler-Familie wird.

Die Sterntaler-Familie Gholami freut sich über die Bescherung im September Quelle: Udo Böhlefeld

Ein halbes Jahr nach dem ersten Besuch der MAZ kann endlich die „Bescherung“ stattfinden. Auf dem Wunschzettel stand damals ein Fahrrad für den dreijährigen Benjamin. Auch der Gedanke an Fußballschuhe oder -zubehör ließ die Kinderaugen aller drei Jungen glänzen. Mutter Sheina dachte eher praktisch. An eine Lampe für's Wohnzimmer, an Bettwäsche oder einen Küchentisch und Sitzmöglichkeiten in Küche und Wohnraum. Dort fehlte im März noch alles, nicht einmal einen elektrischen Herd gab es. Gekocht wurde für die vierköpfige Familie auf einem Zweiplattenkocher.

Fahrrad im nächsten Frühjahr

Mithilfe der MAZ-Leserschaft wird das bald der Vergangenheit angehören. Sobald wie möglich will Sheina Gholami mit guten Freunden und dem Gutschein aus der Sterntaler-Aktion ins Möbelhaus fahren, um dort die noch fehlenden Möbel auszusuchen. Denn auch die Kinder brauchen nun dank der Sterntaler-Bescherung im September Platz in Schränken und Regalen. Benjamin für die Lego-Großbausteine, Duplos, für das Kuscheltier und erste Bücher. Soleil und Omid für ein iPad und eine gemeinsame Sony-Playstation. für die Schule hatten sie sich ein gemeinsames Notebook gewünscht. Daraus geworden ist ein iPad für jeden von beiden. Damit nicht der eine auf den anderen warten muss, wenn der Unterricht wieder digital werden sollte.

Achso: Das Fahrrad für Benjamin gibt es auch. Saisonbedingt aber wohl erst im nächsten Frühling. „In Keller oder Wohnung der Ghomalis ist kaum Platz, um dort auch noch ein Rad unterzubringen“, sagt Frau K., die der Familie auch bei solch praktischen Dingen mit Rat und Tat zur Seite steht. Sie wird sich vermutlich auch höchst selbst darum kümmern, dass Benjamin dann das Radfahren lernt.

Von Udo Böhlefeld