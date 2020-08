Blankenfelde-Mahlow

Während Noël Martin im rund 1.300 Kilometer entfernten Birmingham beigesetzt wurde, gedachte Blankenfelde-Mahlow am Freitagvormittag des Mannes, der vor 24 Jahren durch einen rechtsgerichteten Anschlag schwer verletzt wurde. Noël Martin war vor vier Wochen in einem Krankenhaus in Birmingham verstorben.

Stilles Gedenken

Zum stillen Gedenken am Mahnmal am Glasower Damm waren neben einem Vertreter von Ministerpräsidenten Dietmar Woidke ( SPD) die Beigeordnete des Landkreises, Annette Biesterfeld, nach Blankenfelde-Mahlow gekommen. Über fünfzig Bürger aus Blankenfelde-Mahlow nahmen ebenfalls an dem stillen Gedenken teil – zeitgleich zur Beisetzung in Birmingham. Ulrike Voigt, seit Mai Pfarrerin in Mahlow, sprach ein Abschiedsgebet.

Vom Hals ab gelähmt

Währenddessen nahm Bürgermeister Michael Schwuchow ( SPD) an der Beisetzung Martins in Birmingham teil. Dort erinnerte er an den Anschlag rechtsgerichteter Jugendlicher am 16. Juni 1996 auf das Auto von Noël Martin. „Er flüchtete mit seinem Auto, wurde jedoch verfolgt. Beim Überholvorgang warfen die beiden Täter einen großen Stein in das fahrende Auto Noëls, der daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Seitdem war der selbstbewusste und stolze Mann vom Hals ab abwärts gelähmt und völlig auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen.“

Unvergessen

Weiter sagte er: „In seinem bewegten Leben blickte Noël Martin oft in den Abgrund, sei es nach dem abscheulichen Anschlag oder nach dem Tod seiner geliebten Frau Jacqueline. Immer wieder fand er die Kraft, weiterzumachen. Mehr noch: Er gab seinen Lebensmut und seine Energie an andere Menschen weiter. Seine unvergleichliche Offenheit und seine entwaffnende Freundlichkeit bleiben uns in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow unvergessen.“

Stiftung für Jugendaustausch

Noël Martin hatte nach dem Anschlag Blankenfelde-Mahlow zwar zunächst verlassen, war aber später zurückgekehrt, um sich gemeinsam mit dem Verein „Bürger für Bürger“ in Mahlow für einen regelmäßigen Jugendaustausch zwischen Birmingham und Blankenfelde-Mahlow zu engagieren. In regelmäßigen Abständen kamen Jugendliche aus Birmingham in die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, die ebenfalls Jugendliche nach Birmingham schickte. Martin unterstützte den Jugendaustausch mit einer eigens dazu gegründeten Stiftung.

