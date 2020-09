Blankenfelde-Mahlow

„Mega! Schmeckt nach Pommes“, war der Ausruf von Jessica. Gespannt hatten die um sie Stehenden zugeschaut, wie die junge Mahlowerin den ersten Bissen von ihrem Teller zum Mund führte und in sich hinein hörte. „Insektenmix mit Dipp“ gab es, gekrönt von einem Holz-Spieß mit Mehlwürmern und Heuschrecken. Der Stand der PST Event aus Berlin war wohl einer der spannendsten beim ersten „Streetfood Festival“, das am Wochenende auf der Mahlower Festwiese Station machte.

Auch das kann Streetfood sein: Mehlwürmer und Heuschrecken – mit Salatbeilage. Quelle: Andrea von Fournier

Nicht alle Besucher waren so experimentierfreudig wie Jessica, die auch Froschschenkel gekostet hatte. Doch konnte fast jede Geschmacksrichtung bedient werden. Die Veranstalter, „Jüttner Entertainment“ aus Berlin und „Luis Eventagentur“ des Blankenfelders Thomas Ludwig, hatten sich zusammengetan, um Besuchern aus der Region trotz geltender Corona-Beschränkungen einen abwechslungsreichen Treffpunkt unter freiem Himmel und Erlebnisse der Esskultur zu bescheren.

Das Konzept ist aufgegangen: An den drei Tagen war die Wiese am S-Bahnhof gut besucht. Dabei kamen die meisten Gäste zielgerichtet, neugierig und angelockt durch die Vielfalt der Angebote an Gaumenfreuden und Getränken. Seltener zufällig, wie Familie Werner aus Berlin, die mit ihren zwei Kindern auf dem Rückweg vom Blankenfelder Kletterwald hungrig am Festgelände vorbeifuhr und spontan hielten: Langos musste es sein, frisch und heiß, für die Kinder mit Apfelmus, für die Erwachsenen herzhaft. Verzehrt wurde die nahrhafte Speise im und am Auto.

Der Verkaufsstand für BBQ-Rindfleischprodukte war ein Hingucker. Quelle: Andrea von Fournier

Auf Schausteller und Bühnenprogramm war Pandemie-bedingt verzichtet worden, an den Ständen boten viele Anbieter typische, zu ihrem Offerten passende Musik. Südsee-Klänge mit Steeldrums und Marimba, die Assoziationen an azurblaues Wasser, Strand und Cocktails weckten, gab es am Stand der Berliner „Caribbean Feeling“. Bei schönstem Sonnenschein wurden vor allem Mojito und Caipirinha geordert, abends auch gern der orangefarbene Sprizz.

Mehr als 30 Verkaufsstände wollten von den Besuchern entdeckt werden, wobei einige Händler statt klassischer „Holz-Marktstände“ auf Verkaufseinrichtungen reizvollen Stils setzten. So der „Rost und Rauch“-BBQ-Stand aus Berlin, der einer schwarzen Dampflok nachempfunden war und Grill, Smoker und Ofen auf seinem Rücken trug. Dem Duft von Pulled Pork und Spare Ribs konnte mancher nicht widerstehen. Zwischen „Geraer Grillkombinat“ und „Küchenkollektiv“, die Thüringer Wurst und Irische Bier- und Whisky-Spezialitäten anboten, wurde das Trabi-Cabrio von Inhaber Uwe Meinhardt bestaunt, zum Ausgang hin Weinstand und Kaffee-Mobil.

Mehr als 300 Kilometer Anreise

Bei Martin Prkno gingen die Geschäfte schubweise. Truthahn-Schaschlik oder Wurst aus Hirschfleisch, fast schwarz, hatten er und seine Freundin im Gepäck. Die Anreise aus Tschechien war mehr als 300 Kilometer lang, die beiden fanden die Atmosphäre toll und bereuten die Anreise nicht. Früher kamen sie mit einem Bierwagen, doch dafür gab es zu viel Konkurrenz. Auch in Mahlow: Aus fast 150 verschiedenen Sorten konnte der Liebhaber wählen. Und musste dann noch aufpassen, das „Einbahnstraßen-Laufprinzip“ für die Hygiene einzuhalten.

Dabei half Diogo De Oliveira, der seit fast vier Jahren für die „Esskultur“ mit einem Team freundlich und bestimmt auf Sicherheit achtet und in Mahlow ganz zufrieden schien.

Von Andrea von Fournier