Blankenfelde-Mahlow

Die Gemeindevertretung von Blankenfelde-Mahlow hat die Debatte um die neue Dachmarke Groß Grün erst einmal vertagt. Der Antrag der CDU-Fraktion, den entsprechenden Absatz in der Hauptsatzung ersatzlos zu streichen, wurde mit Stimmenmehrheit erst einmal vertagt.

Groß Grün bewegt die Gemüter in der Gemeinde. Befürworter der neuen Dachmarke, die Blankenfelde-Mahlow längerfristig ein dazugehöriges Image geben soll, diskutieren engagiert über Groß Grün und alles was der jeweiligen Meinung nach dazu gehört. So begründete etwa der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Buch den CDU-Antrag zur Streichung des § 3 der Hauptsatzung damit, dass man eine neue Identitätskrise befürchte. Ganz ähnlich wie die AfD mutmaßten auch die CDU-Vertreter, dass durch die Verwendung von Groß Grün der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow langfristig ein neuer Name verpasst werden soll.

Emotionale Ansprache

Der AfD-Vorsitzende Daniel von Lützow beklagte das Fehlen von Gemeindewappen auf den Autos der Gemeinde. Ohne Hoheitszeichen seien die Fahrzeuge des Ordnungsamtes nicht zu erkennen. „Die Verwendung des völlig übertriebenen Groß Grün ersetzt nicht das Gemeindewappen und das Gemeindelogo“, klagte er. Auch Andrea Hollstein, Fraktionsvorsitzende des BVBB, übte Kritik, weniger an der Dachmarke und ihrer Verwendung als vielmehr am Verfahren zur Umsetzung: „Die Dachmarke wurde uns mit der Hauptsatzung untergejubelt. Auch die im November abgelehnte Stelle für die grafische Umsetzung der Dachmarke wurde durch die Hintertür finanziert und vollzogen“, kritisierte sie Bürgermeister Schwuchow. „Daraus ziehe ich den Schluss, dass Ihnen die Beschlüsse der Gemeindevertretung egal sind, wenn sie nicht Ihren Interessen dienen“, schlussfolgerte sie scharfzüngig.

Zuvor hatte sich der Bürgermeister selbst in einer zum Teil emotionalen Ansprache an die Gemeindevertreter gewandt und die Dachmarke sowie auch das Verfahren dahin verteidigt. An die CDU gewandt äußerte er seine „Enttäuschung über den Umgang mit solchen Prozessen, die öffentlich und von Falschinformationen in den sozialen Medien begleitet werden.“ Unterstützung bekam der Bürgermeister dabei schon vorab durch einen sachkundigen Einwohner. Peter Jankowski hatte in der Einwohnerfragestunde an die CDU appelliert: „Ich erwarte als Bürger, dass Sie den Bürgern unsere Dachmarke erklären und für unsere Gemeinde werben und nicht, dass Sie die Dachmarke abschaffen.“

Letztendlich wurde die Entscheidung über den CDU-Antrag zur Änderung der Hauptsatzung auf die nächste ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung verschoben. Alexander Korsch (BAM/FDP) hatte noch dafür plädiert, zuvor im Ausschuss zu reden, konnte sich mit seinem Vorschlag allerdings nicht durchsetzen.

Von Udo Böhlefeld