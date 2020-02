Strengere Baumschutzsatzung beschlossen

Blankenfelde-Mahlow

In den vergangenen fünf Monaten haben viele Blankenfelder ihre neue Freiheit genutzt und Bäume gefällt, die ihnen auf ihrem Grundstück schon länger im Weg waren. Weil es praktisch keine Beschränkungen gab, brauchte es dafür nur ein paar Minuten Zeit und eine Motorsäge. Doch diese Zeiten sind nun vorbei – und das nicht nur, weil im März die Vegetationsperiode beginnt, in der Baumfällungen verboten sind. Die Gemeindevertretung von Blankenfelde-Mahlow hat am Donnerstagabend eine neue Baumschutzsatzung beschlossen. Dadurch werden Baumfällungen auf Privatgrundstücken wieder deutlich eingeschränkt.

Über mehrere Monate hatten die Gemeindevertreter zuvor diskutiert, wie die neue Vorschrift aussehen soll, welche Bäume künftig besonderen Schutz genießen sollen und welche nicht. Das beschlossene Ergebnis sei ein guter Kompromiss, sagt Blankenfeldes Bürgermeister Michael Schwuchow ( SPD).

Genehmigung für Bäume ab 19 Zentimeter Stammdurchmesser nötig

Einerseits braucht es für das Fällen von Laubbäumen und Waldkiefern ab 19 Zentimetern Stammdurchmesser jetzt eine Genehmigung. Die war zuletzt nur für Bäume erforderlich, die einen Durchmesser von 60 Zentimetern hatten. Andererseits sind Nadelbäume aber vom besonderen Schutz ausgenommen. „Man ist zum Schluss gekommen, dass Nadelbäume nicht besonders gut in die Gemeinde passen, deshalb gibt es eine gewisse Lockerung“, so Schwuchow.

Ganz unumstritten war die Neuregelung freilich nicht. Insbesondere CDU und AfD bemängelten die Form der Diskussion und die Art und Weise, wie die neue Satzung überhaupt zustande kam. Denn eigentlich hatten die Linken lediglich die alte Satzung um einen Passus ergänzen wollen. Die Verwaltung hatte dann aber nach Diskussion im Ausschuss gleich einen neuen Satzungsvorschlag eingebracht, der in abgeänderter Form nun auch mehrheitlich beschlossen wurde. Einige Anwesende quittierten die Entscheidung mit Applaus.

Für jeden gefällten Baum muss neuer nachgepflanzt werden

Greifen wird die Satzung letztlich erst im Oktober, wenn die Vegetationsperiode endet und Bäume wieder gefällt werden dürfen. Ab dann müssen Blankenfelder für die Fällung von mittelgroßen Bäumen und bestimmten Hecken eine Genehmigung beantragen, die begründet werden muss, und die von der Gemeinde verwehrt werden kann. Zudem muss für jeden gefällten Baum auch ein Baum nachgepflanzt werden. „Das war zwar vorher auch so geregelt, aber wenn niemand die Fällung beantragen muss, kann man auch schlecht kontrollieren, ob Bäume nachgepflanzt wurden“, so Michael Schwuchow.

Fehler der alten Satzung geheilt

Auf Antrag der AfD wurde ebenfalls beschlossen, dass die Gemeindeverwaltung prüfen soll, ob es für solche Ausgleichspflanzungen auch freie Flächen in der Gemeinde gibt. Grundstückseigentümer könnten dann, wenn sie keinen Platz auf ihrem eigenen Grundstück haben, auch auf eine gemeindliche Fläche ausweichen und dort Bäume pflanzen.

Die alte Baumschutzsatzung war erst vor einem Jahr beschlossen worden. Sie hatte das Fällen von Bäumen auf Grundstücken mit Ein- oder Zweifamilienhäusern praktisch freigegeben. Das hatte zuletzt für viel Unmut in der Gemeinde gesorgt. „Jetzt haben wir eine Baumschutzsatzung, die den Namen auch zurecht trägt“, so Michael Schwuchow.

Von Oliver Fischer