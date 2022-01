Blankenfelde-Mahlow

Levin Schleiermacher ist einer der besten Auszubildenden seines Fachs. Der Tischler ist diesjähriger Landessieger des „Praktischen Leistungswettbewerbs der Handwerksjugend“. Bei dem Wettbewerb treten jährlich Absolventinnen und Absolventen einer handwerklichen Berufsausbildung in ihrem jeweiligen Gewerk gegeneinander an und müssen zeigen, was sie gelernt haben.

Der 28-jährige Schleiermacher hat seine Ausbildung in Blankenfelde-Mahlow bei der Innenausbau-Firma J. Müller gemacht. Als er von seinem guten Prüfungsergebnis erfuhr, hatte er die Ausbildung allerdings schon beendet. „Ich war richtig überrascht“, sagt er. „Das muss auf jeden Fall an dem praktischen Teil gelegen haben.“

Schleiermacher sei für Firma „Glücksfall“

Inzwischen arbeitet der Tischler bei der Berliner Firma Foof, die individuelle Um- und Ausbauten im Innen- und Außenbereich anbietet. Neben der Arbeit will Schleiermacher demnächst noch seinen Meister machen. Sein Chef Antonio Foof und dessen Tochter Melanie bezeichnen Schleiermacher als einen „Glücksfall“. „Eigentlich wollten wir mit der Tischlerei schon Schluss machen, weil ich nicht alles allein machen kann und uns gute Bewerber fehlten“, sagt Antonio Foof. „Aber dann kamen gleich zwei Leute, die gut zu uns passten.“

Beide hat Foof angestellt und hofft darauf, dass die jungen Talente die Tischlerei bereichern. Schleiermacher jedenfalls ist motiviert: „Ich bin froh, dass ich hier noch viel mitgestalten kann“, sagt er. Er wolle die CNC-Technik, also die computergestützte Steuerung von zerspanenden Werkzeugmaschinen, mehr nutzen und sich in deren Programmierung einarbeiten. „Das macht mir mit am meisten Spaß“, sagt er.

Schleiermacher hat Hobby zum Beruf gemacht

Schleiermacher hat 2018, als er mit der Ausbildung begann, sein Hobby zum Beruf gemacht. Davor hatte er an einer Berliner Hochschule Mechatronik studiert, aber dafür habe ihm schnell die Motivation gefehlt, sagt er. Privat habe er aber schon immer gern Möbel gebaut und das sei auch jetzt immer noch das, was er am liebsten mache. „Da bleibt es nicht aus, dass ich in meiner Freizeit auch Freunden was bauen muss“, sagt er. „Aber das mache ich gern.“

Natürlich gibt es aber auch Arbeiten, die Schleiermacher nicht so gut leiden kann: „Einen Fußboden auf Knien abzuschleifen ist doof – obwohl, wenn man das Ergebnis sieht, ist das auch schon wieder schön“, sagt er. „Das gehört eben auch dazu.“ Trotzdem sei er froh, dass er sich in dem Fünf-Personen-Betrieb auch anders ausleben könne. „In einem großen Unternehmen arbeitet man meistens nur Aufträge ab. Hier kann ich alles mitmachen und mitdenken“, sagt Schleiermacher. „Wenn er könnte, würde er alles sofort machen“, sagt Antonio Foof und lacht. Aber genau diese Motivation mache den besten Auszubildenden seines Faches eben aus.

