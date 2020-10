Blankenfelde-Mahlow

Innerhalb eines Tages wurden am Montag zwei Bäckereifilialen in Blankenfelde-Mahlow überfallen. Zunächst soll eine männliche Person kurz nach 13 Uhr über den Hintereingang zum Innenraum der Bäckerei in einem Discounter am Jühnsdorfer Weg gelangt sein. Dort habe er sich von einer Verkäuferin den Schlüssel zu einem Tresor geben lassen und öffnete diesen. Er soll sie mit einer Pistole bedroht haben. Anschließend flüchtete er auf einem Damenrad in Richtung des Bahnhofs Dahlewitz.

Noch am selben Abend wurde gegen 18 Uhr ein weiterer Überfall auf eine Bäckereifiliale in der Erich-Klausener-Straße gemeldet. Hier soll der Mann über den Kundeneingang die Bäckerei betreten haben. Er habe die Verkäuferin ebenfalls mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert. Anschließend konnten zwei Zeugen beobachten, dass er mit einem Fahrrad flüchtete.

In beiden Fällen stimmte die Personenbeschreibung des Täters überein, sodass die Polizei nach intensiven Fahndungsmaßnahmen noch am Abend einen 18-jährigen Blankenfelder vorläufig festnehmen konnte.

Von MAZonline