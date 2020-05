Verein sagt Blankit-Festival wegen Corona ab

Blankenfelde-Mahlow

Das „Blankit“ im Blankenfelder Natursportpark im Juli ist abgesagt – wegen Corona. Vielerorts macht die Pandemie Großveranstaltungen einen Strich durch die Rechnung, nun auch hier. Die zehnte Auflage des Festivals stand ins Haus. Nun verschieben die Organisatoren vom Blankenfelder „ Musiknachwuchs e.V.“ das Festival-Jubiläum schweren Herzens auf das Jahr 2021.

Schmerzhafte Nachricht an die Fans

Gerade sind die Werbeseiten für Juli 2020 aus dem Netz genommen und durch aktuelle Infos für den 16./17. Juli 2021 ersetzt worden. Dass der Verein seinen Besuchern diese Nachricht überbringen muss, schmerzt die Organisatoren sehr. Johannes Junge, Vorsitzender des etwa 30-köpfigen Vereins, beschreibt seine Gefühle mit „superschade“.

Große Ausstrahlung für die Region

Das Festival ist jedes Jahr der musikalische Höhepunkt und es strahlt weit über die Region hinaus: Tausende Musikfans treffen sich ein Sommerwochenende lang zum Open Air, schwelgen in der Musik bekannter Bands und Nachwuchsbands aus Berlin und Brandenburg im Vorprogramm, können mit DJs bis nach Mitternacht abtanzen, Spaß haben. „Ein wirklich sympathisches und entspanntes Festival! Super Organisation, toller Mix an netten Menschen, super Moderatoren, klasse und sympathische Bands, es war eine super angenehme Atmosphäre!“, postete ein Besucher 2019.

Die Absage kommt zur Unzeit. Die Vorbereitung lief: Gerade war der Verein dabei, Videos der etwa 100 Nachwuchsbands zu sichten, die sich für die diesjährige Teilnahme beworben haben. Denn das Vereinsziel ist es, durch die große Party hoffnungsvollen jungen Musikern der Region eine exzellente Plattform ihrer Präsentation im Fahrwasser gestandener Bands zu bieten.

Johannes Junge während des Soundchecks der Berliner Band Mia im vergangenen Jahr. Quelle: Verein

Johannes Junge ist aber auch etwas erleichtert. Im Vorjahr verhinderte ein dramatischer Sturm, dass alle Bands ihre Sets wie geplant auf die Bühne bringen konnten. Kurzfristig entschied man, dass ein verkürztes Programm gefahren wird: „Zum Glück, denn wir mussten vorzeitig abbrechen“, so Junge. Darum sei man nun besonders enttäuscht, dass wegen des grassierenden Corona-Virus’ alles abgesagt werden muss. Die Band Mia aus Berlin, die 2019 nur noch eine „Unvollendete“ liefern konnte, wollte sich jetzt komplett präsentieren.

Verträge waren bereits wasserdicht

Andererseits hatte der Verein natürlich inzwischen Verträge mit den angekündigten Bands und einem DJ wasserdicht unter Dach und Fach gebracht, sodass man ohne behördlichen Beschluss, Großveranstaltungen weiter zu untersagen, auf immensen Kosten sitzen geblieben wäre. Das wäre das „Aus“ für den Verein. Derzeit sind Junge und sein Team dabei, in Einzelgesprächen mit den Bands die Vereinbarungen abzuwickeln und neue zu besprechen. „Wir hoffen sehr, dass wir alle Akteure für 2021 wieder gewinnen können“, sagt er. Viele hätten Bereitschaft signalisiert.

Karten sind übertragbar

Dass ihnen in der Zwischenzeit finanziell die Puste ausgehen könnte, wollen die Akteure vermeiden. Der Ticketverkauf für 2020 war in vollem Gange und die Käufer haben das Recht, ihr Geld zurückzufordern. Das wäre eine bittere Pille, da natürlich schon Kosten angefallen sind: „Deshalb bieten wir an, die Karten auf 2021 zu übertragen oder das Ticket ganz oder teilweise für unsere Weiterarbeit zu spenden“, so Junge. Er zieht auch eine Unterstützung durch den staatlichen „Rettungsschirm“ in Betracht.

Weiter Informationen: www.blankit.de

Von Andrea von Fournier