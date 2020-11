Potsdam

Wenn ein wichtiger Zeuge in einem Strafprozess mitteilt, dass er noch zweieinhalb Monate im Ausland sein wird und deshalb nicht aussagen könne, dann fordert das Nachfragen förmlich heraus. Genau dies ist geschehen nach Ortwin Baiers Mitteilung an das Landgericht Potsdam, bis Mitte Januar in Griechenland zu weilen ( MAZ berichtete). Bei der Verhandlung am 10. November, an dem der ehemalige Bürgermeister Blankenfelde-Mahlows und heutige SPD-Landtagsabgeordnete ursprünglich die Vorgänge um den geplatzten Rathaus-Neubau aufklären sollte, forderte Strafverteidiger Johannes Hirt zusätzliche Informationen.

Termin zu-, dann abgesagt

Pikant: Seine Mandantin Ilona L., eine von fünf Angeklagten, hatte einen Testballon gestartet und versucht, über die SPD-Landtagsfraktion einen persönlichen Termin mit Baier zu arrangieren. Der sei ihr auch zugesagt worden. Nachdem das Gericht mit diesem Ergebnis konfrontiert worden war, telefonierte es ebenfalls mit der Fraktion. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass Baiers persönlichen Termine von anderen Abgeordneten wahrgenommen würden. Richter Klaus Feldmann erklärte außerdem, dass Baier als Gründe für sein Fernbleiben eine Erkrankung und einen Pflegefall in der Familie genannt hatte – das habe er aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes aber zunächst nicht erwähnt.

Auch der MAZ hatte Ortwin Baier zwischenzeitlich mitgeteilt, dass er sich im Krankenstand befinde. Für die Landtagssitzungen im August und September habe er sich abgemeldet, teilte ein Sprecher des Landtages auf MAZ-Nachfrage mit. Bei der SPD-Landtagsfraktion habe Baier sich krank gemeldet, sagte eine Sprecherin. Vor Gericht würde ein solches Bekunden oder auch eine Krankschreibung allein jedoch nicht zwangsläufig reichen, um als Zeuge fernbleiben zu dürfen. Die Richter könnten den Nachweis der Verhandlungsunfähigkeit verlangen oder Baier auch zur Unterbrechung seines Griechenland-Aufenthaltes auffordern. Baier selbst hatte angeboten, Fragen schriftlich zu beantworten und in Griechenland beglaubigen zu lassen.

Umfangreiche Aussage von Ilona L.

Für die Richter der 5. Großen Strafkammer, die seit September die Anklage der Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen fünf Berater, Planer und Bauunternehmer wegen Bestechung, Bestechlichkeit und Betruges verhandeln, kam die Absage dennoch nicht ungelegen. Noch immer sind sie dabei, Ilona L. zu ihrer umfangreichen Aussage zu befragen. Danach wollen sich auch drei der vier anderen Angeklagten inhaltlich erklären. Ob dies alles am nächsten Verhandlungstag, dem 20. November, über die Bühne gehen kann, scheint fraglich. Die Dauer ist beschränkt: Weil zwei Angeklagte über gesundheitliche Probleme klagen, ist regelmäßig nach rund vier Netto-Stunden Schluss. Immer mehr Zeugen erhalten deshalb neue Termine, so auch Ortwin Baier. Ursprünglich als erster Zeuge gedacht, soll er nun im Januar erscheinen.

Lange bevor die Begründungen für Ortwin Baiers aktuelle Absage bekannt wurden, reagierten auch zwei MAZ-Leser auf Baiers Entschuldigung. Das gleichzeitige Auftreten der drei Elemente „Landgericht Potsdam, Ortwin Baier und verschobene Termine“ kam ihnen bekannt vor. Einer der beiden ist Gerrit Schrader. Er sprach von einer Art Deja vu beim Lesen des Artikels vom 28. Oktober. Als Gemeindevertreter für BVBB-WG habe er im Jahr 2019 eine schriftliche Anfrage zum Urlaub des Bürgermeisters gestellt – weil eine Gerichtsverhandlung in Potsdam aus diesem Grund verlegt worden war, erinnerte er sich. Was ihm geantwortet wurde, will er nicht sagen: Urlaubsangelegenheiten des Bürgermeisters werden nichtöffentlich behandelt.

Verfahren von 2019

Unterlagen, die der MAZ vorliegen, bringen etwas Aufschluss. Im Jahr 2019 wollte das Gericht einen Zivilrechsstreit verhandeln. Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow hatte dabei einen Einwohner verklagt. Zwei Termine wurden dafür angesetzt. Beide Male erreichten die Rechtsanwälte der Gemeinde Terminverschiebungen wegen des Urlaubs des damaligen Bürgermeisters. Baier ließ eine MAZ-Anfrage zu diesem Themenkomplex unbeantwortet.

Dass Blankenfelde-Mahlow damals den Rechtsstreit verlor, lag aber nicht an den Terminverlegungen. Die Gemeinde hatte 2015 vergeblich versucht, einem Mann aus Blankenfelde die Wiederholung einer Behauptung zu untersagen, die an Ortwin Baier gerichtet war. Der Mann sollte eine Unterlassungserklärung unterschreiben – was er aber nicht tat. Die Kosten, die der Anwalt der Gemeinde für das Procedere in Rechnung stellte, wollte die Gemeinde als Schadensersatz von dem Mann einklagen. Das Amtsgericht Zossen wies diese Klage aber ab. Da sich die Aussage gegen Baier als Privatperson gerichtet habe und nicht gegen ihn als Bürgermeister, habe die Gemeinde gar keinen Unterlassungsanspruch – und auch keinen Schadensersatzanspruch.

Die Gemeinde ging in Berufung, nahm sie aber nach mehreren Terminverlegungen und ohne mündliche Verhandlung zurück. Zufall oder nicht: Die Klagerücknahme erfolgte wenige Tage, nachdem Baier in den Landtag gewählt worden war. Das Landgericht hatte zuvor schon deutlich gemacht, dass es dem Amtsgericht Zossen folgen würde. Als Verlierer des Rechtsstreites wurde Blankenfelde-Mahlow verpflichtet, die Kosten für den Anwalt des Mannes sowie die Gerichtskosten zu tragen.

