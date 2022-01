Blankenfelde-Mahlow

Corona-positiv! Familie Lietsch aus Blankenfelde-Mahlow hat es erwischt. Sara und Marcel Lietsch und ihre vier Kinder leben seit gut einer Woche in häuslicher Quarantäne.

Alle vier gingen noch ganz normal zur Schule, wurden dreimal die Woche getestet und hatten ihren normalen Tagesablauf, soweit das unter den Corona-Bedingungen möglich ist. „Mittwoch kam der Anruf der Mutter von Lisas liebster Freundin. Sie wollte nur mitteilen, dass ihre Tochter positiv getestet wurde.“ Oh je. Erst einmal hieß das, dass alle Kinder zu Hause bleiben mussten.

Lisa spielt schon wieder Klavier. Quelle: Privat

Noch am Mittwochnachmittag fährt Sara Lietsch mit Lisa (8) zum Bürgertest nach Schönefeld. „Der war negativ.“ Tags darauf geht es Lisa nicht gut, erste Anzeichen der Erkrankung sind da. Zu den Bauchschmerzen kommen Kopfschmerzen, der Selbsttest ist aber weiter negativ. Nach einigen Telefonaten bescheidet der Kinderarzt Sara, dass ihre Tochter als Kontaktperson zum PCR-Test kommen könne.

Familie aus Blankenfelde-Mahlow wartete lange auf Ergebnis des PCR-Tests

Angesichts der Symptome rät der Arzt schon am Freitag zur Quarantäne. Sonntag, das PCR-Testergebnis steht aus, ist der Selbsttest positiv. Auch der zehnjährige Sohn Rudolf ist mittlerweile betroffen. Die Krankheit zeigt sich durch Kopfweh. „Da ging es ihm den ganzen Tag nicht gut“, sagt Sara Lietsch. Immerhin ist Tochter Lisa auf dem Weg zur Besserung. Endlich Klarheit bringt der Montag: Lisas PCR-Testergebnis ist positiv.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon am Sonntagabend war der Familie klar, dass nun Isolation angesagt ist. Für Marcel Lietsch (43), der als Major der Bundeswehr die Woche über in Wittmund in Ostfriesland im Einsatz ist, hatte sich schon vor dem Wochenende die Frage gestellt, ob er vielleicht besser dem Zuhause fern bleibt.

Marcel Lietsch im Homeoffice Quelle: Privat

Keine Nachricht vom Gesundheitsamt in Luckenwalde

„Ich dachte, vielleicht hat sie ja auch nur eine Erkältung, schließlich waren die Tests immer wieder negativ.“ Die Telefondrähte liefen heiß, schließlich fuhr er doch nach Hause. Am Sonntag, er hatte sein Auto bereits gepackt, um wieder nach Wittmund zu fahren, informierte er seinen Vorgesetzten – als die beiden Selbsttests ein positives Ergebnis zeigten. „Ich mache Home-Office die nächste Woche“, sagte er. „Weil ich das Virus nicht von Brandenburg nach Ostfriesland schleppen wollte.“

Lesen Sie auch Corona in TF: So ist die Situation in Städten und Gemeinden

Bis zum Dienstagabend hatte sich das Gesundheitsamt nicht bei den Lietschs gemeldet, „es gibt keine offizielle Quarantäne-Anordnung von irgend einer Seite“, sagt Lietsch. Die Entscheidung, nicht nach draußen zu gehen, nicht an Sitzungen der Gemeindevertretung teilzunehmen oder andere Veranstaltungen zu besuchen, hat die Familie auf freiwilliger Basis getroffen.

Home-Office in Blankenfelde-Mahlow

Marcel Lietsch ist Mitglied der Gemeindevertretung in Blankenfelde-Mahlow und dort Vorsitzender der Fraktion Bündnis Aktive Mitte/FDP. Soweit möglich, nimmt er an den Sitzungen online teil, genau so, wie er auch seinen beruflichen Verpflichtungen über Internet nachkommt. „Heute waren das tagsüber allein rund fünf Stunden, die ich an Videokonferenzen teilnehmen musste“, sagt er. Nach dem Videogespräch mit der MAZ folgt ein weiteres Live-Treffen per Computer mit der Fraktion.

Nicht einmal Hündin Amber blieb von den Auswirkungen verschont. Am Freitag vergangener Woche hat auch sie den ganzen über erbrochen und war ganz schlapp. Quelle: Privat

Das Virus grassiert in den Schulen der Gemeinde. „Am Freitag schrieb uns die Lehrerin von Lisa, dass nur noch fünf von 21 Kindern im Unterricht waren. Auch aus der Klasse unseres Sohnes heißt es, dass zahlreiche Schüler erkrankt sind.“ Die Tatsache, dass auch vom Gymnasium der ältesten Tochter Viktoria (13) ähnliche Nachrichten die Familie erreichen, zeige, dass es sich nicht um ein lokales Phänomen handelt. Überdies arbeitet Sara Lietsch, wenn sie nicht in Quarantäne ist, an der Ingeborg-Feuchtel-Grundschule: „Auch dort sind in den Klassen nur noch eine Hand voll Schüler.“

Blankenfelde-Mahlow: Im Einfamilienhaus ist die Situation erträglich

Ganz anders als man vermuten könnte, nimmt die Familie die Situation gelassen. „Ich finde es eigentlich ganz schön, dass mein Mann zu Hause ist“, sagt Sara Lietsch. Der zweifache Lockdown hat sie alle für die aktuelle Situation trainiert. In dem Einfamilienhaus mit großem Garten, den man selbst mit der Infektion nutzen kann, ist das Leben erträglich.

Die Ungewissheit finden die Eltern komisch. „Was ist jetzt genau? Wann meldet sich das Gesundheitsamt?“ Und manchmal ertappen sich beide dabei, dass sie zu den Kindern sagen, geht mal lieber in eure Zimmer. Die Gedanken sind einfach da: „Keine Umarmung“. Aber zu Fragen und Zweifeln gesellt sich die andere Seite: „Als Familie können wir Zeit miteinander verbringen.“

Sara Lietsch bei den Hausaufgaben mit ihrem Sohn. Quelle: Privat

Ganz am Anfang war unter den Kindern Angst und Unsicherheit, kleine Schuldzuweisungen der Geschwister machten der kranken Lisa das Leben nicht leichter. „Da waren schon klare Ansagen nötig.“ Das kommt immer wieder mal vor. Rudi hätte in Kürze den ersehnten Impftermin gehabt, der ist jetzt erstmal erledigt. Auch die anderen wollten geimpft werden, „es ist bedrückend für sie, dass das nun erstmal nicht mehr geht“, ergänzt Marcel Lietsch.

Was die Lietsch-Kinder erfreut, macht Papa Marcel Lietsch Kopfzerbrechen. „Wir haben inzwischen alle Restriktionen aufgehoben, die elektronische Geräte betreffen“, sagt er nachdenklich. Seine Befürchtung ist, dass sie „in einen Zock-Modus kommen, in dem sie keinen Bezug zur Realität mehr haben.“ Aber auch da winkt Sara Lietsch ab: „Der Lockdown dauerte jeweils acht bis zehn Wochen. Da war die Situation wesentlich angespannter.“

Von Udo Böhlefeld