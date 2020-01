Gefährdet eine wilde Deponie den Ausbau der S-Bahn-Trasse?

Dahlewitz

Ein unauffälliger Sandberg könnte zum Problem werden. Versteckt zwischen Buschwerk und Bäumen türmt sich am Ende einer Sackgasse – der Straße am Sandberg in Dahlewitz – ein großer Hügel auf. Rainer Pannier spricht von einer wilden Deponie. Der Vorsitzende der Bürgerinitiative für eine S-Bahnanbindung in Rangsdorf (kurz: Bisar) befürchtet, dass sich Berg und Bahn in die Quere kommen könnten. Er kennt dazu die ganze Geschichte.

Sie beginnt im Jahr 1938. Damals brauchte man den Sand, um nach einer Gleisverwerfung einen sogenannten Druckdamm zu errichten, schreibt Rainer Pannier in einem Brief an die MAZ. Der ehemalige Bahnmitarbeiter kommt vom Fach und kennt die Entwicklung genau. Künftig könnte die einst harmlose Kuhle von etwa drei bis vier Metern zum Problem werden. Nämlich dann, wenn die S-Bahn bis nach Rangsdorf zweigleisig verlängert wird.

Gartenabfälle, Bauschutt und Schrott

Für das zweite Gleis sei derzeit nämlich gar kein Platz. Dafür bräuchte die Deutsche Bahn – die Eigentümer des Grundstücks ist – die Dreiecksfläche der ehemaligen Sandgrube. Die erstreckt sich auf 7764 Quadratmetern und ist nicht mehr nur eine Kuhle, sondern eine wilde Deponie, bei der niemand so genau weiß, was dort eigentlich im Boden liegt. Die Untere Umweltbehörde des Landkreises hätte einst den Eintrag im Altlastenregister bestätigt.

Bis Anfang der 50er-Jahre sei die ehemalige Sandgrube noch weitgehend offen, also ungefüllt, gewesen. „Als Schüler rutschten wir auf Skiern in diese Kuhle hinein und hatten dabei große Freude“, erinnert sich Rainer Pannier. Erst während der DDR-Zeit soll die damals noch selbstständige Gemeinde Dahlewitz geduldet haben, dass Bürger diverse Gartenabfälle, Bauschutt und zum Teil sogar Schrott dort ablagerten. So entstand eine wilde Deponie inmitten des Ortes.

Deponie stellt keine Gefahr dar

Ein Bahnsprecher bestätigte gegenüber der MAZ, dass für die geplante S-Bahn-Verlängerung nach Rangsdorf voraussichtlich Teile dieser Fläche benötigt werden. Welche Möglichkeiten es dafür gibt, werde zeitnah in einer sogenannten Planfeststellung geregelt. „Die besonderen örtlichen Gegebenheiten werden in die Vorplanung einfließen und damit Bestandteil eines gesamten Bauablaufkonzeptes werden“, heißt es von der Bahn.

Ortsvorsteher Thomas Mattuschka versuchte im Gespräch mit der MAZ die Lage zu beruhigen: „Noch steht gar nicht fest, ob die Schienen zweigleisig ausgebaut werden“, gibt er zu bedenken. Das sei Sache der Bahn, die auch Eigentümer der Fläche sei. Laut Mattuschka hat die Gemeinde keinen großen Spielraum. Er sagte auch: „Die Deponie stellt keinerlei Gefahr für die Anwohner dar.“

Planungen für S-Bahn stehen bevor

Vor zehn Jahren machte Pannier die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum ersten Mal auf die wilde Deponie aufmerksam und bat um deren Beseitigung. Die Kommune sicherte das Areal dann über mehrere Jahre mit einem Zaun. Eine Stellungnahme der Verwaltung gegenüber der MAZ steht aktuell noch aus. Rainer Pannier wüsste genau, was zu tun ist: Die zu beräumende wilde Deponie müsste danach mit Erdboden verfüllt werden.

„Die Bahn lässt derartige Flächen in der Regel mindestens ein Jahr zwecks natürlicher Verfestigung des Bodens für den künftigen Eisenbahn-Oberbau ablagern“, erläutert der Vorsitzende des Bürgerinitiative. Er befürchtet, dass die Zeit dafür knapp wird. Denn nach seinen Informationen könnte noch im ersten Quartal 2020 die sogenannte Vorentwurfsplanung für die S-Bahn nach Rangsdorf starten. Dann wäre es fatal, wenn ein zweites Gleis an einer wilden Deponie scheitern würde.

