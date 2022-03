Blankenfelde-Mahlow: Zahntechnikerin Svenja Manthey ist beste Auszubildende

Blankenfelde-Mahlow

Wenn sich Svenja Manthey nach dreieinhalb Jahren Ausbildung eine Sache angewöhnt hat, dann ist es diese: Ihrem Gegenüber guckt sie zuerst auf die Zähne. „Das ist leider wirklich so“, gibt die frisch gebackene Zahntechnikerin schmunzelnd zu.

Manthey beendete im Februar ihre Ausbildung im Dental-Studio in Blankenfelde-Mahlow – und das mit einem Ergebnis, das sich sehen lässt: Die 21-Jährige bekam im Land Brandenburg das beste Ausbildungszeugnis im Bereich Zahntechnik.

Für Svenja Manthey geht ein Kindheitstraum in Erfüllung: „Ich wollte schon seit der sechsten Klasse Zahntechnikerin werden.“ Damals trug Manthey selbst noch Zahnspange und fragte sich, wer wohl die zahnmedizinische Apparatur für sie gebaut hat. In einer beliebten Kindersendung lernte sie: Zahntechniker stellen auf Grundlage des Zahnabdrucks Haltegeräte für Zahnspangen her. Der Berufswunsch war somit schnell geklärt.

Prothese für zahnlosen Patienten

Zahntechniker fertigen festsitzenden und herausnehmbaren Zahnersatz sowie zahn- und kieferregulierende Geräte. „Man arbeitet in der Zahntechnik stark im Team“, berichtet Manthey. Das gefällt ihr an ihrem Beruf. „Es ist auch ein tolles Gefühl, den Menschen wieder ein Leben zu geben“, ergänzt die junge Zahntechnikerin. „Zähne sind etwas Wundervolles und machen den Menschen ja auch irgendwie aus.“ Zur Zeit arbeitet sie an einer Prothese für einen zahnlosen Patienten.

Zahntechnikmeisterin Dörte Thie sucht nach Nachwuchs

In ihrer Branche gebe es einen ganz guten Nachwuchs, berichtet Zahntechnikmeisterin Dörte Thie. Doch das erfordere, dass man jungen Menschen den Beruf auf Ausbildungsmessen und durch Praktika schmackhaft mache.

Ausbildung versus Studium

„Wir hatten aber auch schon mal jemanden gefunden, der dann kurzfristig wieder abgesagt hat, weil er doch einen Studienplatz bekommen hat.“ Das sei schade – Thie wünscht sich, dass die Ausbildungsberufe wieder mehr in den Fokus der jungen Generation rücken.

Die Erfahrung zeigt ihr aber: „Nach einem Studium landen viele dann doch wieder bei uns.“ Das liege daran, dass die Digitalisierung in der Zahntechnik angekommen sei. Die Fertigung ist nicht mehr rein händisch, sondern zu einem großen Teil computerbasiert. 3D-Drucktechnologien sind längst Standard. Viele Fähigkeiten, die man etwa in einem Wirtschaftsingenieursstudium erlernt, braucht man auch für den Beruf des Zahntechnikers.

Auch in Ausbildungsberufen kann man Karriere machen

Für Svenja Manthey kam ein Studium nie in Frage. Zu fest stand ihr Berufswunsch. Schon nach der zehnten Klasse wollte sie sich bewerben. Doch sie war zu jung und absolvierte erst ihr Abitur. Im nächsten Schritt will sie jede Menge Berufserfahrungen sammeln. Für die Zukunft denkt sie sogar schon an den Meister. „Svenja hat ehrgeizige Ziele und beweist, dass man auch mit einer Ausbildung Karriere machen kann“, so Thie.

Erasmus-Programm für Azubis

Was viele nicht wissen: Auch Auszubildende können über ein Erasmus-Programm ins Ausland gehen. Für Manthey ging es letzten September nach Spanien – eine Erfahrung, die sie nicht missen möchte: „Alle waren sehr herzlich und wir haben gegenseitig viel voneinander gelernt.“

Vier Wochen lang verbrachte die Auszubildende mit einer Mitschülern in Málaga und unterstützte dort ein Zahntechniklabor. „Es war interessant zu sehen, wie anders in Spanien gearbeitet wird und wie weit wir hier im Vergleich mit der Zahntechnik schon sind“, erzählt Manthey.

Auch Ausbilderin Thie besuchte den Betrieb in Málaga und guckte sich eine Sache für ihr eigenes Labor ab: Digitale Berichtshefte für die Azubis, die viele Prozesse enorm erleichtern. Diese Arbeitsweise will sie der Berufsschule jetzt näherbringen.

Svenja Manthey hat sich nicht nur durch das Erasmus-Programm, sondern durch die gesamte Ausbildung auch persönlich weiterentwickelt. Man lerne schnell, wie wichtig es ist, dass man sich gegenseitig hilft und als Arbeitsgruppe zusammenhält.

Von Franziska von Werder