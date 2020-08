Blankenfelde-Mahlow

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow bezuschusst Kindertagespflegestellen. Zur Förderung der Kindertagespflegestellen in der Gemeinde beschlossen die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig, Tagespflegepersonen mit bis zu 125 Euro monatlich zu bezuschussen. Die genaue Höhe des Zuschusses errechnet sich individuell nach der Anzahl der zu betreuenden Kinder und der Betreuungszeit. Die Eingewöhnungszeit wird zukünftig einmalig mit 50 Euro pro Kind vergütet. Durch den zusätzlichen Zuschuss werde das Einkommen und die soziale Absicherung der Tagespflegepersonen verbessert. Dadurch solle die Tätigkeit der Tagesmütter und -väter in der Gemeinde attraktiver werden, so der Ansatz. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die betreuten Kinder ihren Hauptwohnsitz in Blankenfelde-Mahlow haben.

Zuschüsse für Krankenversicherung

Bereits im Juni 2020 entschied die Gemeindevertretung für dieses Jahr einen Mietzuschuss in Höhe von 150 Euro im Monat für Doppel-Kindertagespflegestellen zu gewähren. Unabhängig davon werden für alle Tagespflegepersonen die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie die Beiträge zur Berufsgenossenschaft bezuschusst. Eine Ausstattungspauschale und die finanzielle Unterstützung bei Fortbildungen kommen hinzu.

Weitere Informationen zu den Betreuungsmöglichkeiten in der Gemeinde gibt es unter www.blankenfelde-mahlow.de/bildung-erziehung.

Von MAZonline