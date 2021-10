Dahlewitz

Eine weitere Kita will die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow im Ortsteil Dahlewitz im Bahnhofsschlag bauen. Das haben die Gemeindevertreter am Mittwochabend einstimmig in ihrer Sitzung beschlossen. Die Einrichtung für etwa 120 Kinder soll am südlichen Ende der Straße 12 entstehen – dort, wo Gutsbahntrasse, Straße 12 und Straße 6 aufeinandertreffen. Im Moment ist das Gelände unbebaut.

Hier (markierte Fläche) soll die neue Kita in Dahlewitz entstehen. Quelle: Google Maps

Eine Kita in Dahlewitz zu bauen sei nötig, weil die geplante Klima-Kita in Mahlow wesentlich länger brauche, als zunächst angenommen. „Der Planungs- und gegebenenfalls Bauprozess wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen und in keinem Fall, selbst bei gutem Fortgang und bei Weiterführung, kann vor 2024 mit einer Fertigstellung überhaupt ansatzweise gerechnet werden“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin, Marion Dzikowski, in der Sitzung der Gemeindevertretung.

Zudem scheint unklar, ob die Kita mit Klimahülle überhaupt kommt. Zwar sei der Auftrag für die ersten Planungsphasen nun vergeben, so Dzikowski, sie deutete aber auch an, dass die Gemeindevertreter sich in den nicht-öffentlichen Sitzungsteilen dazu entschieden hätten, erst einmal die weiteren Planungen und die Kostenermittlung abzuwarten und dann über den Fortgang des Projekts – oder auch dessen Beendigung – zu entscheiden. Auch darum sei es nötig, eine weitere Kita zu planen, so Dzikowski.

Kita in Dahlewitz soll schnellstmöglich kommen

Diese soll nun auf einem etwa 9.000 Quadratmeter großen Grundstück im Dahlewitzer Bahnhofsschlag entstehen. Um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten, will die Gemeinde die Hochbauarbeiten im Rahmen einer funktionalen Ausschreibung vergeben. Sie definiert also keinen detaillierten Leistungskatalog, sondern gibt lediglich Zweck, Funktion und weitere Rahmenbedingungen vor. Mit dem Bau der Kita sollen auch die Zufahrtswege ausgebaut werden. Im Moment ist die angrenzende Gutsbahntrasse ein Sandweg.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Vorsitzende des Dahlewitzer Ortsbeirats, Thomas Mattuschka, begrüßte die Entscheidung für eine neue Kita im Ortsteil. „Das ist ein optimaler Standort für eine Kita, die Kinder haben die Nähe zum Wald und Feld vom Bahnhofsschlag.“

Zudem würden auch nach Dahlewitz immer mehr junge Familien ziehen, die dann einen kurzen Weg zur Einrichtung bekämen, so Mattuschka. „Wir verschließen uns dem Projekt nicht, wir wollen etwas für die Kinder tun.“

Kritik an Mahlower Kita mit Klimahülle

Die Begründung für den Bau einer weiteren Kita war für einige Gemeindevertreter allerdings ein gefundenes Fressen: Schon früher hatte die Kita mit Klimahülle in der Kritik gestanden. „Jetzt fangen wir wieder von vorn an – parallel zu einem biologischen Luftschloss“, so Michael Pfahler (AfD).

Auch Andrea Hollstein (BB/BVBB-WG) kritisierte das Vorgehen der Verwaltung. In ihren Augen hätte es schon längst eine neue Kita geben können, hätten einige Politiker nicht auf die Kita mit Klimahülle bestanden.

Mahlower Kita liegt in der Einflugschneise

Katja Grassmann (SPD) wies die Kritik zurück. Da die Kita in Mahlow in der Einflugschneise liege, sei es erforderlich, diese nicht konventionell zu bauen. „Uns ist unsere zukünftige Generation viel zu wertvoll, um sie ungeschützt dem Fluglärm aussetzen zu wollen“, so Grassmann.

Die SPD habe den Fachleuten vertraut. Sie sei aber bereit, aus den Fehlern zu lernen und hoffe, dass der Bau der Dahlewitzer Kita „reibungslos über die Bühne geht“.

Matthias Knake (SPD) unterstrich zudem, dass von vornherein klar gewesen sei, dass Blankenfelde-Mahlow mehr als eine Kita brauche. Dass sich die Klima-Kita verzögere, sei „mistig“, so Knake, aber „das wir jetzt eine zweite Kita bauen, ist nur eine logische Folge.“ Schlussendlich stimmten alle Gemeindevertreter für den Bau der Kita in Dahlewitz.

Von Lisa Neugebauer