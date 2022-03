Blankenfelde-Mahlow

Die Hilfsgüter- und Spendensammlungen für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen sind kaum mehr überschaubar. Deshalb hat die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow eine Online-Plattform eingerichtet, um die zahlreichen Angebote zu koordinieren.

„Der Krieg verändert alles! Was die Menschen in der Ukraine und auf der Flucht in diesen Zeiten am dringlichsten benötigen, ist unsere Solidarität“, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Um die zahlreichen Angebote gezielt und strukturiert koordinieren zu können, habe man in enger Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und anderen Initiativen ein Online-Portal für die Ukraine-Hilfe in Blankenfelde-Mahlow erstellt.

Blankenfelde-Mahlow prüft und bündelt Hilfsangebote

Die zentrale Bündelung der Hilfsangebote ermöglicht eine effiziente und zielgerichtete Verteilung, damit die Hilfe da ankommt, wo sie benötigt wird. Die Möglichkeiten der Hilfeleistungen sind vielfältig: Haben Sie eine Unterbringungsmöglichkeit für Geflüchtete, wollen Sie Sach-, Lebensmittel- oder Geldspenden leisten, haben Sie Transportmöglichkeiten für Hilfsgüter oder können Sie auf andere Art helfen?

All dies kann ab sofort auf dem Portal unter www.blankenfelde-mahlow.de/ukraine angegeben werden. Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow prüft die Hilfsangebote, bündelt sie oder leitet sie gegebenenfalls an andere Initiativen oder Institutionen weiter.

Von Udo Böhlefeld